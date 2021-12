Høyre vil ha tidlig juleferie for å dempe smittetrykket i Oslo-skolen

Elevene starter etter planen ferien onsdag 22. desember, men Høyre ber byrådet i Oslo vurdere å la fredag 17. desember være siste skoledag, skriver Aftenposten.

– Det er snakk om de to dagene, mandag 21. og tirsdag 22. desember. Vi mener det hadde vært klokt å få en vurdering fra smittevernoverlegen om det kan gi en god effekt at barna holdes hjemme disse to dagene, sier Anne Haabeth Rygg, leder for Høyres bystyregruppe i Oslo.

I Danmark har man vedtatt å gi grunnskolene juleferie fra 15. desember for å begrense smitten i skolene, og Ålesund kommune har vedtatt å utvide skolenes juleferie.

Onsdag sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til NTB at det ikke var aktuelt å gjennomføre i Norge, et budskap hun gjentok på NRK Dagsrevyen torsdag.

– Vi har ikke fått noen smittefaglige råd som anbefaler at vi stenger skolene nasjonalt. Det går an å gjøre som i Ålesund og andre steder, at man etter en kommunal vurdering, tar en tidligere juleferie. Men det er dager elevene må få igjen på andre siden av nyttår, sier Brenna.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) skriver i en epost til Aftenposten at tidligere juleferie er ett av flere tiltak kommunen kan vurdere.

– Men det vet vi vil medføre stor ulempe for mange familier. Det er jo ikke sikkert foreldre har flere sykedager eller feriedager å ta ut nå på tampen av året, skriver hun.

