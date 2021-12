Byrådsleder Raymond Johansen er koronasmittet

– Onsdag kveld fikk jeg forkjølelsessymptomer og tok en korona hurtigtest som var positiv. PCR - testen i etterkant var også positiv. Torsdag varslet vi journalister som var tilstede på pressekonferansen vår på tirsdag at de burde teste seg. En av mine medarbeidere er også smittet, men utover det har alle andre avlagt negative tester. De har likevel gått i karantene regnet fra tirsdag kveld. Andre jeg har møtt er også varslet. Jeg er i ganske god form. Prøvene er til sekvensering så jeg vet ikke om det er Omikron, men jeg er uansett i isolasjon til svar foreligger, skriver Johansen på sin Facebookside.

Tirsdag kveld holdt Johansen en pressekonferanse etter at regjeringen hadde presentert sine nasjonale og regionale innstramminger for å hanskes med den økte smitten og frykten for omikron-smitte.

– Det vi nå skal igjennom nå, er det ingen som ønsker seg. Vi hadde gledet oss til en helt vanlig jul. Sånn blir det ikke, sa Johansen da.

I etterkant av pressekonferansen ble det sendt ut melding til journalistene som befant seg der om at en person tilstede var koronasmittet, og journalistene fikk beskjed om å være varsomme for symptomer og ha lav terskel for å teste seg.

Nå viser det seg altså at det var Johansen selv om var smittet. I tillegg til Johansen skriver byrådslederen altså at en av hans medarbeidere også skal være smittet.

Oslos politiske ledelse har gjennom pandemien i stor grad vært skånet for koronasmitte, men i fjor ble daværende varaordfører (nåværende stortingsrepresentant) Kamzy Gunaratnam også smittet med covid-19.

– Man kan aldri være «altfor» forsiktig i disse dager. Jeg har gjort mitt beste for å følge smittevernreglene, likevel var det ikke bra nok. Heldigvis har jeg helse til å bære gjennom dette, og når det strammmes ytterligere inn fra stat og kommune, er det for at vi alle skal klare å bære gjennom dette over tid, skrev hun da på sin Facebookside.