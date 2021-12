Enebolig langt dyrere i Oslo og Bærum enn i resten av landet

Medianprisene på selveide frittliggende eneboliger i Oslo og Bærum har vært på henholdsvis 12,5 og 11,3 millioner kroner de siste to årene. Medianprisen i Lørenskog, som er nummer tre på lista, var 7,8 millioner kroner, skriver SSB.

For nybygde frittliggende eneboliger er det Bærum som topper lista de siste to årene med en medianpris på 15,8 millioner kroner. Her er Oslo nummer to på lista med 13,7 millioner kroner.

De billigste frittliggende eneboligene finner man i Vardø i Troms og Finnmark og Røyrvik i Trøndelag. Medianprisen i disse kommunene var henholdsvis 550.000 og 600.000 kroner.

[ Kommentar: Norge er allerede et land med formues-forskjeller på linje med Storbritannia, med sine kostskoler og slott ]

Det er imidlertid blokkleiligheter som utgjorde størstedelen av boligsalget de siste par årene, med 53 prosent. Også her er medianprisene høyest i Bærum og Oslo, men forskjellene er på langt nær like store.

