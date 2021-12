Ber om flere hjemmetester til Oslo

Det var under møte i Oslo bystyres forretningsutvalg at byrådslederen ble spurt om pågangen på Oslos teststasjoner. I flere dager har det vært meldt om lange køer for drop-in-test, og mandag kom anbefalingen fra Oslo kommune om at folk bør bestille time for test.

– Man vil få time dersom man har bestilt, men vær tålmodig. De som fortsatt ønsker å teste seg på drop-in eller mobile enheter, anbefales å reise utenom de mest populære tidspunktene. På hverdager er de tre kommunale teststasjonene åpne fra klokken 8 til 21, skriver kommunen i en pressemelding.

Teste selv

Mandag orienterte byrådsleder Raymond Johansen om koronasituasjonen til bystyrets forretningsutvalg. Der fortalte han om at situasjonen i Oslo er utfordrende, og at både testarbeidere og smittesporere er slitne.

Det var Høyres Anne Haabeth Rygg som stilte spørsmål om hvorvidt byrådslederen ville gjøre noe for å få flere til å ta i bruk hjemmetester, for å avlaste teststasjonene noe.

Til det svarte byrådslederen at det er mangel på tester i apotekene i Oslo:

– Det er nesten utsolgt. Vi har sendt en henvendelse til helsemyndighetene om at det må være lettere tilgjengelig. Mange kunne greid seg med en selvtest, men går på teststasjonene. Vi trenger en påfyll for å kunne avlaste teststasjonene.

Testkapasiteten i Oslo skal skaleres opp denne uka.

Stor pågang

Boots apotek har 150 apotek i Norge, og kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune sier til Dagsavisen at de har opplevd en pågang etter selvtester til hjemmebruk de siste dagene.

–En del apotek har gått tomme. Men vi har flere ordrer på vei inn til vårt sentrallager, og vil kunne etterfylle fortløpende. Det er vanskelig å holde tritt med den enorme pågangen vi har, sier hun.

–Men vi sender ut til apotekene våre så fort vi kan, og vi vi gjør det vi kan for å sikre forsyningene på selvtester fremover, men at kundene vil kunne oppleve midlertidige utsolgtsituasjoner i apotek, sier hun.

Noen apotek har fortsatt selvtester på lager mens andre for øyeblikket er tomme.

–I Oslo er det et broket bilde. Noen er apotek er midlertidig tomme, mens andre har på lager. Dette er et øyeblikksbilde, siden det er så stor etterspørsel, sier hun.





