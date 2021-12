Sykefraværet er skyhøyt: Kommer med krisehjelp til barnehagene

Enn så lenge er skole og barnehagehverdagen normal for barna. Men for de ansatte er hverdagen annerledes.

– Vi opplever et stort sykefravær om dagen, sier leder i Utdanningsforbundet Oslo, Therese Thyness Fagerhaug til Dagsavisen.

Stort press

Hun beskriver konsekvensene av det.

– Det er nesten umulig å skaffe vikarer, sier hun.

Hun sier at med det fraværet de har i disse dager, er behovet for vikarer ekstra stort.

Leder i Utdanningsforbundet Oslo, Therese Thyness Fagerhaug. (Rune Hammerstad fotorune.com)

– Men jeg har ikke hørt at noen timer er blitt droppet på grunn av at det ikke har vært lærer til stede. Men det er klart at det er en enorm slitasje på lærere og barnehageansatte i disse tider, sier hun.

[ Ny smitterekord i Oslo ]

Hun ønsker ikke å spekulere i om fraværet kan knyttes opp mot koronasmitte.

Vi har høy vaksinasjonsgrad hos våre ansatte, så jeg håper vi ikke vi står foran strenge tiltak som vi hadde før med hjemmeskole og stengte barnehager. — Leder i Utdanningsforbundet Oslo, Therese Thyness Fagerhaug

– Det fører vi ikke noe statistikk på, sier hun.

I slutten av november skrev VG at det var bemanningskrise i barnehagene var stor også før koronaen. Da hadde kun en av sju barnehager full bemanning. Nå er krisen enda større som følge av høyt sykefravær, slitne ansatte og stigende smitte.

De siste ukene har smitten i Norge økt voldsomt, og myndighetene har kommet med en rekke nye krav og anbefalinger.

Og karanteneregler, ikke minst når det gjelder smitte av omikron, som har bredt om seg den siste uken. For selv om du er fullvaksinert eller har hatt covid-19 skal du følge et testregime og kan avslutte smittekarantenen etter første negative test, gitt at du tar en ny test.

Alle disse krav, råd og anbefalinger kan påvirke fraværet.

[ Raser mot byrådet og Rødts sekstimersdag: – Dette er sosialistisk galskap ]

Høy vaksinasjonsgrad

Selv om Norge nå er inne i sin fjerde bølge med smitte, ønsker ikke Therese Thyness Fagerhaug å svartmale situasjonen.

– Men vi følger godt med på hva som skjer, og følger myndighetens råd og anbefaling. Vi har høy vaksinasjonsgrad hos våre ansatte, så jeg håper vi ikke vi står foran strenge tiltak som vi hadde før med hjemmeskole og stengte barnehager, sier hun.

Bevilger 10 millioner ekstra

Torsdag ettermiddag kunne byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) fortelle bydelene at byrådet bevilger 10 millioner kroner ekstra til barnehagene.

Jeg er glad for at vi har funnet 10 mill. i ekstra midler slik at bydelene skal få mer rom til å skaffe vikarer til barnehagene inn mot jul. — Sunniva Holmås Eidsvoll, (SV), byråd

– Bydelene har bedt om hjelp for å legge til rette for stabil drift av de kommunale barnehagene og minske behovet for å redusere åpningstidene. Jeg er glad for at vi har funnet 10 mill. i ekstra midler slik at bydelene skal få mer rom til å skaffe vikarer til barnehagene inn mot jul. Det er viktig for ansatte, barn og foreldre i en situasjon som er prekær i mange barnehager, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

– Midlene kan brukes til eksempelvis å ansette vikarer på lengre kontrakter eller styrke lederressursene slik at styrerne kan jobbe med arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging. Fordelingen av midlene mellom bydelene er basert antall heltidsplasser i kommunale barnehager, skriver hun videre.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). (AMANDA IVERSEN ORLICH)





Byråden er klar over problemet med høyt sykefravær i skoler og barnehager, men påpeker at fraværet ikke direkte er knyttet til covid-19.

– Mange bydeler melder nå at bemanningssituasjonen i barnehagene er svært krevende og at det er vanskelig å opprettholde normal drift. Sykefraværet er høyt, men i stor grad ikke direkte knyttet til covid-19-smitte. Mange ansatte har blant annet mer lovpålagt ferie som må avvikles på tampen av året enn til vanlig og at ansatte må være hjemme når de har symptomer også på andre luftveissykdommer, i tillegg til fravær som skyldes den generelt høye belastningen over tid, sier hun.

– Det kan likevel være at mangel på vikarer vil føre til at noen barnehager ser seg nødt til å be foresatte hente litt tidligere noen dager. Jeg vil derfor sterkt oppfordre alle til å bidra slik at vi kommer oss gjennom tiden fram til nyttår, enten det er å holde ungene hjemme hvis de er syke eller ha forståelse om din barnehage ber deg hente minstemann en time tidligere enn vanlig.

– Vi lytter til alle helsefaglige råd og byrådet beslutter sine tiltak på bakgrunn av disse. Når det gjelder trafikklysmodellen så er den videreført fra regjeringen som et beredskapstiltak og den kan tas i bruk av kommunene hvis det er nødvendig, sier byråden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen