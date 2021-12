Lange testkøer i Oslo: – Kle deg godt, sier kommuneoverlege

– Mange tester seg nå som et føre-var tiltak. Det anbefaler vi ikke at folk gjør. Man må ha en grunn, enten at man har symptomer eller at man har fått beskjed av smittesporingsteam å teste seg, sier koordinator for TISK og kommuneoverlege i Oslo kommune, Miert Skjoldborg Lindboe til Dagsavisen.

I hovedstaden settes stadig nye smitterekorder, og Oslo kan nå stå for det største utbruddet av omikron-varianten i Europa. Samtidig kom det torsdag nye innstramminger i reglene om munnbind, hjemmekontor og antallsbegrensninger på arrangementer.

Selv om antallet alvorlig syke og innlagte på sykehus er vesentlig lavere nå enn tidligere topper i pandemien strømmer nå folk til testsentrene for å teste seg for koronavirus. Det har ført til tidvis lange køer, særlig hos drop-in sentrene og de mobile teststasjonene kommunen har satt opp rundt omkring.

Timebestillinger

I tillegg til å være varsom med å teste seg uten grunn ber kommunen også folk om å bestille time på nett i stedet for å oppsøke drop-in tester, med mindre det virkelig haster å få svar på en test.

– Folk har en tendens til å komme til teststasjonene på de samme tidspunktene, ofte noen timer etter frokost eller etter endt arbeidsdag. Vi ønsker at folk prøver å fordele det mer utover dagen, sier Skjoldborg Lindboe.

Kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe og helsebyråd Robert Steen. (Lise Åserud/NTB)

Helsebyråd Robert Steen fikk spørsmål om hva han ville gjøre med de lange køene utenfor teststasjonene i bystyret onsdag. Steen sa da at køene ofte kommer av at veldig mange ønsker å teste seg til samme tid på døgnet. Da blir det kø.

– Svaret er at vi må gå tilbake igjen til timebestilling på nett. Da får du en time klokka 1940, kommer dit og er der i 2 minutter før du går ut. Vi må tilbake dit enten vi liker det eller ikke. Det dukker opp 5500 mennesker til test hver eneste dag nå. Du skal ikke mer enn 3-4 uker tilbake da det var 1000. Når du får en seksdobling på få uker vil du få køer, sa Steen.

Steen var utilgjengelig for en kommentar fredag.

Skjoldborg Lindboe minner om at det har vært anledning for timebestilling på nett hele tiden i Oslo, og at de vil beholde drop-in senterne enn så lenge.

– Det er mulig å teste seg 8-21 på alle hverdager, og folk bør bruke hele åpningstiden. Men skal du ta en drop-in test må vi dessverre anbefale deg å kle deg godt og varmt, det kan hende du blir stående enn stund i kø sånn som det er nå, sier han.

Rask vs. nært

Som Dagsavisen skrev tidligere i uka opplever de ansatte i kommunen at det nå er et voldsomt press på teststasjonene. Det har blant annet ført til at mange blir sendt til teststasjoner langt unna der de bor når de bestiller en koronatest på nett.

– For å sikre at alle får time raskest mulig fordeler vi våre innbyggere over ledige timer i byen, ut fra en vurdering om at det er viktigere å få en time raskt enn å få en time i nærheten. Vi anbefaler ikke å gå til drop-in med mindre det virkelig haster med test da det ofte blir lenge å vente når man først møter opp. Man kan fortsatt sette opp ønske for hvor man vil å bli satt opp til time når man går inn på nettbestillingen til Oslo kommune, man haker av for hvilket sted man foretrekker, sier Skjoldborg Lindboe, og legger til:

– Vi har fått i oppdrag fra staten å teste 5 prosent av byens befolkning, og for øyeblikket tester vi i overkant av 7,2 prosent. Vi prøver å få det til enda flere steder med små teststasjoner, og vi gjør absolutt tiltak for å øke kapasiteten.

