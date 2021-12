Helsetjenester i Oslo under press: - Folk jobber for hardt, og slites ut

– Jeg er redd for at man er i ferd med å få en helsetjeneste i permanent krise, sier Stig Berntsen, hovedtillitsvalgt og klubbleder i Fagforbundet i Helseetaten.

Den 21. desember skal budsjettet for Helseetaten i Oslo kommune behandles i Medbestemmelsesutvalget (MBU). Først da vil man få endelig svar på hva som blir en realitet av kuttplanene som nylig ble presentert av Helseetaten i Oslo kommune.

Inntil nylig lå det an til at to sykepleierårsverk og ett legeårsverk ved Oslo legevakt ville forsvinne. En tilleggsbevilgning har imidlertid senket innsparingsbehovet til Helseetaten fra 30 til 25 millioner kroner.

– Per nå ser det ut til at dette vil hindre at stillinger forsvinner ved legevakta. Men fortsatt ligger det an til stillingskutt både i kommunalakutt døgnenhet, som tar imot pasienter på korttidsopphold både fra sykehus og hjemmefra, og ved forsterket rehabilitering der pasienter kommer etter blant annet slag og bruddskader, sier hovedtillitsvalgt Stig Berntsen til Dagsavisen.

Stig Berntsen fra Fagforbundet er opprørt. (privat)

Konkret er det snakk om 2,4 årsverk ved kommunalakutt døgnenhet, og ett årsverk på rehabiliteringen. I tillegg vurderer man å begrense pasientinntaket.

– Denne type kutt i pasientrettede helsetjenester vil få konsekvenser for tilbudet Oslos innbyggere får, sier Berntsen.

Stor grad av frihet til å løse sine oppgaver. — Helsebyråd Robert Steen (Ap) om etatens situasjon

[ Helsebyråd Robert Steen om førjulstida ]

Dårlig signal

Han mener det er et særdeles dårlig signal og ikke minst politisk ansvar, at helsepersonell som har jobbet ekstremt mye under pandemien, og nå står foran en ny runde pandemihåndtering, skal oppleve at årsverk forsvinner.

– Disse tjeneste er blitt sterkt presset under pandemien. Nå står de i en uviss situasjon – nok en gang. Helsepersonell har jobba uforsvarlig mye overtid under pandemien, og nå drar det seg til igjen. Det å få eventuelle kutt i bemanningen nå vil kunne være kritisk, fremholder Stig Berntsen i Fagforbundet overfor Dagsavisen.

Han mener ansvaret for de varslede kuttene må legges på det sittende byrådet i Oslo kommune, og ikke på Helseetaten som må forholde seg til de økonomiske rammene de får:

– Det er et politisk ansvar å vite konsekvensene av egne budsjetter. Slik det planlegges nå, handler dette om redusert bemanning og reduksjon i behandlingstilbudet. Planen er at KAD skal redusere pasientinntak på helg for å spare penger, fastslår Berntsen.

De snakker om å styrke tjenesten, men det er det motsatte som skjer. — Stig Berntsen, Fagforbundet

– Hva tenker du om timingen for kutt i årsverk?

– Jeg er redd for at man er i ferd med å få en helsetjeneste i permanent krise. Med så tøffe arbeidsvilkår, som gjør at dagens personell slutter, samtidig som det blir vanskeligere å rekruttere nye inn i yrket, er det grunn til alvorlig bekymring, mener Stig Berntsen.

[ Lang ventetid for psykisk psyke i Oslo ]

Slites ut

– Opplever du at politisk ledelse ikke forstår hvilken krise som er under oppseiling?

– De snakker om å styrke tjenesten, men det er det motsatte som skjer. Folk jobber for hardt, og slites ut. Bemanningen må opp, ikke ned. Byrådet klarer rett og slett ikke å levere i henhold til det de sier. Det er en bekymringsfull situasjon i Oslo, understreker hovedtillitsvalgt og klubbleder Stig Berntsen i Fagforbundet i Helseetaten, og legger til:

– Budsjettene må økes. Den største faren er at man lager urealistiske budsjetter. Det må brukes mer penger på helse hvis dette skal gå rundt.

Bård Eirik Ruud er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund Oslo. Han mener noe av årsaken til at det stadig trues med kutt i årsverk, er at det ikke er fastsatt noen norm for hvor mye bemanning det skal være på jobb til enhver tid i helsetjenesten.

– Vi har en del tjenester i byen som er normert, men innenfor helse har vi dessverre ingen slik standard. Vi i forbundet mener det burde vært en selvfølge. Stillingene på legevakta ser ut til å bli reddet av hensyn til forsvarlig drift, sier Bård Eirik Ruud i NSF Oslo.

Bård Eirik Ruud er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Oslo. (Jon Fredrik Braadland-Konstali)

I likhet med Fagforbundet mener han kutt innenfor helsetjenestene er et ekstremt dårlig signal å gi i disse tider, men mener Legevakta står i en særstilling:

– Vi ble både bekymret og overrasket da Helseetaten foreslo disse kuttene i en så viktig tjeneste. Spesielt når vi vet at vi trenger helsepersonell i front hele veien. Min bekymring er hva som vil skje på Legevakta i Oslo framover, sier Bård Eirik Ruud og legger til:

– Dette er jo et uttrykk for at man opererer helt på grensen. Når det ikke settes en standard blir helse salderingspost på kommunale budsjetter gang på gang.





Viser til etaten

I Helseetatens konsekvensanalyse av Oslos budsjett for neste år og økonomiplan for de neste årene, står det at budsjettforslaget fra byrådet innebærer et rammekutt på 11,6 millioner kroner i 2022. Det ligger en ytterligere reduksjon i rammen på 6,9 millioner i 2023 og 10,6 millioner i 2024. Rammekuttene som det legges opp til i økonomi-planperioden vil være utfordrende å møte, post pandemi og med oppgavene som følger av ny storbylegevakt, skriver etaten.

Vi forventer at byrådet tar grep og reverserer kuttet. — Siavash Mobasheri, leder i Oslo Rødt

Dagsavisen har kontaktet helsebyråd Robert Steen (Ap) for svar på Fagforbundets kritikk av byrådets budsjett. Steen viser til etaten for kommentar, men sa i bystyremøte onsdag:

«Det er bystyret som gir de økonomiske rammene til etatene og bydelene. Så har de stor grad av frihet til å løse sine oppgaver innen rammene bystyret vedtar. Sånn budsjetteres også Helseetaten. De får rammer, målsettinger og krav fra bystyret, og de har oppgaven med å løse oppgaver og mål innen rammene som gis. Jeg sitter ikke som en forlenget arm av bystyret og bestemmer enkeltbemanningen på et enkelte arbeidssted eller virksomhet. Jeg vet ikke om rammene som blir vedtatt av bystyret i desember vil medføre en nedbemanning på legevakta, men jeg blir veldig forundret om det skjer. De legger ned en fantastisk innsats, og bør ikke «belønnes» med nedskjæringer.»

[ Reagerer på kutt ]

– Et slag i trynet

Siavash Mobasheri er leder i Oslo Rødt. Han reagerer kraftig på hvordan økonomien til Helseetaten og dermed også helsetjenestene skvises:

– Selv om det nå ser ut som legevakta får beholde de tre årsverkene i denne omgang, mener jeg de skisserte kuttene var et slag i trynet på ansatte som har stått i front i nesten to år. De har jobbet så hardt at det har gått på helsa løs. Så kommer byrådet med forslaget sitt og bryter dem enda mer ned. Det er alvorlig, og jeg frykter at enda større arbeidsmengde kan få konsekvenser for pasientsikkerheten. Kommunen har et ansvar for å ta imot alle som trenger hjelp, fastslår Siavash Mobasheri i Rødt.

Koronapandemien har i lang tid gitt økt arbeidsmengde for legevakta i sentrum. Tidligere i november var køene så lange at Oslo kommune sendte ut en pressemelding om lange ventetider og fulle venterom.

– Vi mener at byrådet heller bør sørge for en oppbemanning av legevakta, heller enn å risikere kutt og nedbemanning. Nå forventer vi et tydelig svar fra helsebyråd Robert Steen og fra politisk hold. Og vi forventer at byrådet tar grep og reverserer kuttet når budsjettet skal vedtas 8. desember, sier Siavash Mobasheri er leder i Oslo Rødt.

[ Skoledirektør Marte Gerhardsen advarer ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

---