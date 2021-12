Støre innfører regionale tiltak for Oslo og kommunene rundt

– Vi innfører koronatiltak på tre nivåer. Det blir regionale tiltak for kommunene som er spesielt berørt av smitte, det blir skjerpede tiltak for innreisende til Norge, og nasjonale tiltak som gjelder for hele Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse torsdag.

– Fortsatt er vi nødt til å holde avstand for å få kontroll på smittespredningen, men det betyr ikke at vi ikke kan ha god kontakt med hverandre. Vi kan også gå på utesteder, slår Støre fast.

Han sier det raskt kan bli behov for ytterligere tiltak dersom situasjonen forverrer seg.

Saken oppdateres

