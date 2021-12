Ny smitterekord i Oslo – Over 1.000 nye registrerte smittede

Det opplyser Oslo kommune til NTB.

De skriver i en epost at de høye tallene kan skyldes et etterslep av testresultater, noe som betyr at smittetallene for onsdag egentlig skulle vært noe høyere. Tirsdag var smittetallet 762.

1.075 nye registrerte smittede er 431 flere enn samme dag forrige uke.

Den forrige rekorden i Oslo ble registrert 29. november. Da ble det registrert 838 smittetilfeller, ifølge kommunens oversikt.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 3.780 koronasmittede personer i Norge. Det er 795 færre enn samme onsdag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 2.889 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 2.297, så trenden er stigende.

[ Kommentar: Sannheten er at det bare er ett tiltak som virkelig har effekt på smittespredningen i samfunnet: Nedstenging ]

Onsdag var 257 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var elleve flere enn dagen før. 68 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 37 på respirator. Det er én færre på intensiv og fem flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Nedgangen fra sist uke er neppe reell siden tallene forrige uke var kunstig høye på grunn av etterregistrering av smittetall grunnet driftsproblemer hos Norsk helsenett.

Ved midnatt natt til torsdag var det utført 8,5 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor. I alt har 271.623 personer testet positivt.

Saken fortsetter under videoen

Til sammen er 1.092 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast. 59,6 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 23 dødsfall i Norge.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen