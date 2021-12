Kraftig økning i antallet uvaksinerte som vil ta første dose

– De siste tre-fire ukene har det vært en jevn flyt av uvaksinerte som tar første dose. Det er vi kjempeglade for, sier Miert Lindboe, kommuneoverlege i Oslo kommune.

Smittesituasjonen i Oslo har forverret seg kraftig de siste ukene. Det siste døgnet er det registrert 1.075 nye koronasmittede, som er ny smitterekord i hovedstaden.

– Ekstremt viktig

Kommuneoverlegen forteller at pågangen etter å ta første dose økte etter at smittetallene begynte å stige. Økningen skjedde derfor før omikronvarianten ble kjent.

Lindboe er nå spent på den nye varianten av viruset vil føre til at enda flere uvaksinerte nå vil la seg vaksinere.

– Det skal noe til før folk ombestemmer seg. Vi vil ikke rette noen moralsk pekefinger mot dem som ikke har tatt vaksinen, men gleder oss og feirer hver eneste som nå vil ta første dose, sier han og legger til:

– Vaksiner er veien ut av dette. Det er derfor ekstremt viktig at de som ikke har tatt vaksine, kommer og tar den.

Lindboe har ikke sett på hvem det er som nå lar seg vaksinere og har heller ikke oversikt over hvilke bydeler som har størst pågang.

Ifølge kommuneoverlegen er det rundt 74.000 personer over 12 år i Oslo som ikke har vaksinert seg, men han understreker at det er en del usikkerhet knyttet til dette tallet.

Flere vil ta dose tre

Vaksinetallene for Oslo viser også at det har vært en økning i antallet personer som de siste ukene har fått en tredje dose. Ifølge FHI er det nå 595.963 personer i Norge som er vaksinert med tre doser, som tilsvarer 11 prosent av befolkningen over 18 år.

På tirsdag gjorde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) det klart at regjeringen skrur opp farten i vaksineringen.

– Vi skal få til et taktskifte, sa Støre fra Stortingets talerstol.

Han har bedt kommunene om å stå klare til å sette 400.000 vaksinedoser i uka. Målet til regjeringen er at hele den voksne befolkningen skal bli vaksinert med en tredje dose før påske. Dette gjelder alle over 18 år.

Statsministeren kom også med en bønn til dem som ikke har vaksinert seg.

– Mitt klare bud til alle som nå har takket nei, er: Takk ja og vaksiner dere, sa Støre.

