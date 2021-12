Helsedirektoratet foreslår nye tiltak i Oslo-området

Direktoratet foreslår påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, som i butikker og på kollektivtransport.

Andre aktuelt tiltak er påbud om at arbeidsplasser, der det er mulig, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra deler av uken.

I tillegg foreslås det en grense på maksimalt 100 personer på private arrangementer og 600 på offentlige arrangementer. Det foreslås at serveringssteder og arrangører plikter å ha system for å registrere gjester, og krav om sitteplasser og bordservering for serveringssteder med skjenkebevilling.

Tiltakene foreslås for Oslo, Asker, Bærum og opptaksområdet til Ahus (Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn).

Klokken 16 torsdag holder regjeringen en pressekonferanse om koronasituasjonen.

Saken oppdateres