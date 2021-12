Testkapasiteten i Oslo under press: – Enorm pågang

– Det er en enorm pågang på de tre kommunale teststasjonene nå, og et voldsomt trykk, sier Helseetatens hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet, Stig Berntsen, som mener at den kapasiteten kommunen har beregna, nå er under press.

Oslo kommune har i tråd med nasjonale føringer kapasitet til å teste cirka fem prosent av byens befolkning ukentlig. Oslo har nå tre kommunale teststasjoner, disse befinner seg på Adamstuen, Rommen og Mortensrud. I tillegg finnes det mobile teststasjoner i noen av bydelene, og kommunen betaler også private aktører for å utføre koronatester til byens innbyggere.

– Helseetaten arbeider kontinuerlig med tiltak for å sikre at innbyggerne får et tilbud om test så raskt som mulig ved behov, men det må i perioder med stor pågang påregnes noe ventetid, skriver testkoordinator Silje Thorkildson i en e-post til Dagsavisen.

Det er ulik kapasitet på de ulike teststedene rundt om i hovedstaden, som fører til at osloborgere som bestiller time kan oppleve å ikke bli tildelt det nærmeste teststedet, men det teststedet som har tilgjengelig time raskest.

– Det er viktig å unngå kollektivtrafikk dersom man har symptomer på koronavirus. Vi ber innbyggerne om å akseptere at ønsket teststed eller det nærmeste teststedet ikke alltid er tilgjengelig, skriver Thorkildson.

Hun ber også om at man prioriterer den testtimen man får, kler seg godt når det er minusgrader og anbefaler alle om å bruke munnbind.

