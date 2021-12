Bydelsoverlege: «Høy sannsynlighet» for at 30–40 personer er smittet av omikron i Oslo-bydel

Personene ble smittet under et arrangement i bydelen i forrige uke.

Bydelsoverlege i Frogner Tine Ravlo sier til VG at det er «høy sannsynlighet» for at de smittede er smittet med omikronvarianten.

– Vi har et pågående utbrudd hvor det er høy sannsynlighet for at det er omikrovarianten, sier hun.

Utbruddet er knyttet til en reisende som kom fra Sør-Afrika.

Prøvene er onsdag sendt videre til FHI for å stadfeste hvilken koronavariant de er smittet med.

