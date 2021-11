Universitetet i Oslo er beredt på en usikker smittesituasjon

85 prosent av eksamenene ved universitetet skal gjennomføres som hjemme- eller mappeeksamener, eventuelt som semesteroppgaver, opplyser Universitetet i Oslo (UiO).

Universitetet opplyser videre at de har planlagt for en usikker smittesituasjon. De beholder blant annet smitteverntiltakene i eksamenslokalene i Silurveien, der kun halvparten av plassene i salene skal brukes. Det skal også være minst en meters avstand mellom kandidatene under eksamen.

Videre ber universitetet syke studenter og ansatte om å holde seg hjemme og teste seg ved symptomer.

– Når det gjelder fysisk tilstedeværelse, er det opp til den enkelte leder i dialog med den ansatte å vurdere dette. Samtidig må enhetene selv vurdere om det skal anbefales munnbind der det ikke er mulig å opprettholde tilstrekkelig avstand, opplyser UiO.

