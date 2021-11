Raymond Johansen: – Mange er møkka lei av alt som har med korona å gjøre

Det sier byrådslederen til Dagsavisen etter pressekonferansen tirsdag kveld.

Han tror de som allerede er veldig redde for virussmitte, trolig vil følge påbud og anbefalinger umiddelbart. Men så er det også noen som ikke engang har hørt om den nye omikron-varianten av viruset, påpeker Johansen.

– I vår boble tenker vi at alle vet alt og er like oppdatert som oss, men mange er møkka lei av alt som har med korona å gjøre. Da vil de ikke umiddelbart begynne å gjøre det vi ber dem om, sier Johansen, som understreker at etterlevelse av anbefalinger og tiltak kan være ekstra krevende når vi har med et åpent samfunn å gjøre, hvor få dør og antallet innleggelser ikke er veldig høyt.

Munnbindpåbud?

Dette tror byrådslederen også gjelder et eventuelt påbud om munnbind. Tirsdag ble det klart at kommunen vil vurdere et slikt påbud.

– Mye handler om vaner. Vi er mennesker. Også jeg kan glemme å ta munnbindet med meg i veska en dag, nå som det ikke har vært nødvendig på en stund. Hadde vi innført et påbud, så betyr ikke det at alle hadde begynt å bruke det med en gang, poengterer han.

– Men hva skal til for at et påbud om munnbind innføres, da?

– Det er en løpende vurdering hos oss. Det handler om hvor man skal sette grenser. Innfører vi et påbud om munnbind inne, vil det ha stor betydning for sport, kulturliv og kino, og det vil bli vanskeligere for folk å holde kontakt, svarer Johansen.

Tøft å bygge opp bemanningen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ber kommunene vaksinere 400.000 i uka nasjonalt. KS sier at dette kan bli krevende, men Johansen mener bestemt at Oslo skal klare det målet. Han opplyser at regjeringen har gitt beskjed om at de skal sørge for nok doser til Oslo kommune.

– Vi skal greie Støres mål. Vi får cirka 40.000 doser i uka, som vår andel av de 400.000. På det høyeste har vi satt 65.000 doser i uka, så det skal vi klare.

– Men hva med bemanningen, da? Oslo kommune har tidligere hatt mange midlertidig ansatte. Har dere god nok bemanning nå?

– Det er klart at det blir tøft, det tar tid å bygge opp bemanningen igjen, så det har kommunen fått tid til, svarer Johansen.

Helseetatene som er ansvarlige for å koordinere bemanning sammen med bydelen, jobber med dette nå, sier Johansen, som legger til at nøyere svar på spørsmål om bemanning vil komme etter hvert.

– Men vi har nok folk på vaksinasjonssentre til å vaksinere de vi skal før jul, forsikrer han.

Når det gjelder smittesporing, er ordningen per i dag tillitsbasert. Har du testet positivt på korona, blir du ringt opp av et smitteteam, men utover det står du selv ansvarlig for å informere og ta kontakt med nærkontaktene du har hatt den siste tiden.

Jula går som normalt

Byrådslederen har tidligere oppfordret folk til å ta seg en fest og dra på julebord, og innrømmer at han selv skal på julebord på fredag, og kanskje til og med ta seg en øl. Det mener han folk bør gjøre med god samvittighet, og han ser ingen grunn til å ha andre regler for julebord enn for andre restaurantbesøk og selskaper.

– Hvis jeg sier «ikke gå på julebord, ikke gå på restauranter og i butikkene», da er vi i ferd å stenge ned byen. Den situasjonen ønsker ikke vi å komme i, sa Johansen til NTB på pressekonferansen tidligere tirsdag.

Men når det gjelder jula, tror han Oslo-folket har en økende bekymring, primært grunnet den nye omikron-varianten av viruset.

– Det er mitt inntrykk at folk er bekymra nå, sier han til Dagsavisen.

– Men har vi grunn til det, da?

– Jeg vil i hvert fall ikke være den som sier at vi har grunn til bekymring, før vi har fått mer kunnskap om hva den nye varianten faktisk innebærer, svarer han.

Han nikker bekreftende når Dagsavisen mer konkret spør om dette betyr at jula i år kan gå som normalt, med selskaper, besøkskaruseller, kontakt med besteforeldre og kanskje til og med reiser.

– Men så må man være forsiktige der man skal være forsiktig. Det er også viktig å få sagt at dersom vi får vaksinert alle over 65 år med tredje dose før jul, som jeg tror vi får til, er sannsynligheten for dødelighet blant de eldste enda mindre. Så å besøke bestemor i jula, det skal gå fint.

