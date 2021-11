Hever beredskapsnivået i Oslo

Nivå tre er den høyeste beredskapen Oslo kommune har.

– Omikron-varianten spres nå i verden og den er trolig allerede i Norge. Dette får konsekvenser for håndteringen i Oslo. Vi hever nå beredskapen i Oslo kommune til nivå 3, noe som er den høyeste beredskapen i kommunen. Det betyr blant annet at vi setter sentral kriseledelse for å sikre effektiv informasjonsdeling og kordinering av vår innsats, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på tirsdagens koronapressekonferanse.

Oslo kommune opplever fortiden sitt høyeste smittede. Mandag ble det registrert 831 nye smittetilfeller i Oslo.

På pressekonferansen opplyste Johansen at kommunen også vurderer munnbindpåbud, men at man ikke vil innføre det nå.

– Vi vet vi går inn i en periode med trengsel både på kjøpesenter, i butikker og på kollektivtrafikk. Bruker du munnbind, kan du beskytte deg selv og andre. Vi overvåker nå munnbindbruken. Dersom anbefaling ikke er nok, vil vi løpende vurdere å innføre et påbud, sa Johansen.

