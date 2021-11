Usikker på om du må i smittekarantene? Dette betyr omikron-tiltakene

– Generelt kan kommuner med utbredt epidemi innføre ekstra lokale tiltak dersom det er stor belastning på helsetjenesten og sykehuset. Noen kommuner, som Trondheim, har innført ekstra tiltak. Vi forventer at flere kommuner vil innføre lokale tiltak, sier overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland til Dagsavisen.

Tirsdag møter helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) kommuner og statsforvaltere for å diskutere Omikron-varianten og nye tiltak, ifølge NTB. Kommuner i områder med høyt smittetrykk vil informere om situasjonen lokalt, opplyser departementet. Klokka 10 skal statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) komme med sin koronaredegjørelsen i Stortinget.

Dagsavisen har vært i kontakt med Helsebyråden og Helseetaten i Oslo, som ikke har kunnet presisere annet enn at de mandag er i veldig tett kontakt med nasjonale myndigheter.

Forventer mer

Anne Haabeth Rygg, gruppeleder i Oslo Høyre mener dagens tiltak i Oslo ikke er strenge nok.

– Det vi gjør nå funker ikke. Smitten stiger! Vi må ikke lene oss tilbake og tenke at pandemien er over og at alt er normalt. Vi ser at smittetallene øker og øker. Det er en del bydeler hvor smittetallene er langt over Tromsø by for eksempel, hvor det innføres nye tiltak, sier hun.

Hun ønsker seg nytt påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikken, framfor dagens anbefaling.

– Litt bruk av munnbind på buss og T-bane vil være ganske lite inngripende. Hvis det er prisen å betale, så tror jeg Oslo-folk er mer enn villige til å betale den, sier Haabeth Rygg.

Gruppelederen mener munnbind-påbud vil hindre at byen slipper andre strengere tiltak.

Gruppeleder i Høyres bystyregruppe I Oslo, Anne Haabeth Rygg vil ha munnbind-påbud. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Disse må i karantene

Mandag innførte regjeringen nye nasjonale tiltak for å begrense og forsinke spredningen av den nye virusvarianten.

---

Dette er tiltakene:

* Isolasjonstiden forlenges fra fem til sju dager hvis det er grunn til å tro at du er smittet av Omikron.

* Husstandsmedlemmer og andre nære personer må være i smittekarantene i ti dager. Den siste tiden har det vært unntak for alle som har vært fullvaksinert eller som selv har vært smittet det siste året.

* Det innføres testplikt for nærkontakter. To PCR-tester – den første så snart som mulig, den andre mellom dag tre og sju.

* Nærkontakten skal også om mulig unngå nærkontakt med andre personer fram til første negative test.

* Alle tiltakene gjelder for alle – uansett vaksinasjonsstatus.

* Tiltaket opphører hvis det viser seg at smitten ikke skyldes virusvarianten Omikron.

Kilde: Regjeringen.

---

Tiltakene kom etter at det ble innført nye innreiserestriksjoner for personer som har oppholdt seg i Sør-Afrika og sju naboland lørdag. Overlege i Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland presiserer ovenfor Dagsavisen hvem som er omfattet av de nye tiltakene.

– De som mistenkes å være smittet med Omikron er personer med positiv test for SARS-CoV-2 som er reisende fra de land eller områder som vurderes som forbundet med økt risiko og spesifiseres på regjeringens informasjonssider, eller nærkontakter til personer med bekreftet Omikron. Dette gjelder også de som har en annen variant enn deltavarianten ved PCR-screening, som krever utvidet laboratorieanalyse, sier han.

– I tiltakspakken står det at det innføres testplikt for øvrige nærkontakter. Gjelder dette for alle nærkontakter av de som er testet positivt, eller bare for de som har testet positivt for Omikron?

– Bare for nærkontakter til Omikron-smittede.

Det er foreløpig ikke avdekket noen tilfeller av varianten i Norge. Omikron-varianten ble oppdaget i Sør-Afrika, og siden da har smitten blitt bekreftet i en rekke europeiske land. Norske helsemyndigheter mener det er sannsynlig at vi også vil få bekreftede tilfeller av varianten i Norge, og varianten er i ferd med å forskyve deltavarianten som dominerende variant i Sør-Afrika. FHI skriver likevel i sin rapport fra søndag at det er usikkert om det samme vil gjelde i Europa og Norge.

