Når blir det din tur? Disse kan forvente å få dose 3 før jul

Koronasmitten stiger i Oslo, og mange lurer på når de vil få dose 3, den såkalte booster-dosen av koronavaksina. Ifølge Helseetatens nettsider er det personer med alvorlig svekket immunforsvar og de over 65 år som får tilbud om vaksinedose 3 først.

– Det viktigste er nå først å få vaksinert de over 65 og helsepersonell, denne gruppen er planlagt å vaksinere ferdig før jul. Derfor vil de under 65 primært bli vaksinert fra januar av, selv om noen kan oppleve at de blir tilbudt timer der det er tilgjengelig, sier kommuneoverlege og leder av vaksineprogrammet, Miert Skjoldborg Lindboe.

Jobber med logistikk

Rekkefølgen blir lik den de fikk til dose 1 og 2, det vil si at de det har gått lengst tid siden fikk dose 2, får dose 3 først.

– Vaksineringen vil skje på bydelene sine vaksinesenter. Man vil bli kontaktet og få instruksjoner om hvordan booking til time vil foregå. Vi jobber med å utarbeide løsningen nå, sier Miert Skjoldborg Lindboe.

Opp med tempoet

Ifølge NTB har helsemyndighetene bedt kommunene om å få opp tempoet når det gjelder tredjedosevaksinering. Hvis ikke, rekker de ikke å vaksinere alle over 65 med en oppfriskningsdose før jul. Men til nå har under halvparten, 47,6 prosent, fått en tredje dose, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) som NTB har fått tilgang til.

– Kommunene er klar over at tredje dose til de eldre og første dose til de uvaksinerte voksne har høyeste prioritet nå. Både Folkehelseinstituttet og helseministeren har gitt klar beskjed om dette, sier FHI-overlege Preben Aavitsland til NTB.

Tredjedosevaksinering er regnet som viktig for å kunne bremse et eventuelt utbrudd av den nye omikron-varianten. I aldersgruppa 65–74 år har under én av tre, 30,7 prosent, fått en oppfriskningsdose av vaksinen. I aldersgruppene 75–84 år og 85+ er andelen som har fått en tredje dose henholdsvis 69,7 og 67,3 prosent.

Nølende

Trass i at det ikke er noen mangel på vaksiner, har oppslutningen om tredje dose vært litt mer nølende, ifølge Aavitsland.

– Men vi regner med at det ordner seg etter hvert. Kommunene har ganske god kapasitet til å vaksinere, men det varierer litt mellom kommuner, og det er krevende å skaffe personell, sier han.

Noen kommuner har også tatt ned sine store vaksinasjonssentre, men disse er nå rigget opp igjen, opplyser FHI-overlegen.

– Så skal vi huske at kommunene i oktober brukte mye ressurser på influensavaksinering med om lag 1,5 millioner doser, sier han.

Bydelen innkaller

Ifølge Helseetatens nettsider vil folk over 65 år få innkalling fra bydelen om en dose 3 som en oppfriskningsdose.

Innkalling vil skje trinnvis etter følgende prioriteringsrekkefølge:

1. 85 år og eldre

2. 75–84 år

3. 65–74 år.

Det er også mulig for alle over 65 år og folk med alvorlig svekket immunforsvar å møte på drop-in vaksinering for oppfriskningsdose. Du må da møte på det vaksinesenteret der du fikk dose 1 og dose 2. Alle vaksinesentrene i Oslo kommune har tilbud om dette, og du må ha med dokumentasjon på eventuell underliggende sykdom.

Skal du ta influensavaksinen må du passe på at det går en uke mellom du tar influensavaksinen og koronavaksinen.

