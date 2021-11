Biblioteksansatte fortviler: - Krevende å stadig måtte forklare hvorfor etasjer og ulike samlinger er stengt

– Vi oppfordrer byrådet til å fjerne inntjeningskravet. Oslos befolkning har betalt dyrt for det nye, flotte hovedbiblioteket – og vi mener derfor at lokalene skal være tilgjengelige for nettopp befolkningen, sier hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Deichman-klubben, Jenny Dellegård til Dagsavisen.

– Oslo er etter hvert full av privat drevne «storstuer» som også, etter en lang koronanedstegning, antakelig trenger kunder. Det vil være mer naturlig for oss å henvise kommersielle aktører til disse, så vi kan jobbe med samfunnsoppdraget vårt – nemlig å drive Norges kuleste folkebibliotek, sier Jenny Dellegård.

Nye Deichmanske bibliotek kostet over 2,6 milliarder kroner og er et av de dyreste prosjektene i Oslos historie. Men før et eneste spadetak var tatt, hadde prosjektet sprukket med 340 millioner.

Deichman Bjørvika Oslo 20201013.

Utleie

For å tjenes inn noe av gigantsprekken, har Oslos politikere pålagt Deichman et inntjeningskrav på over 12 millioner kroner i året.

– Ettersom folkebibliotek i prinsippet er en nonprofit institusjon må dette inntjeningskravet løses ved utleie av bibliotekets arealer, sier hovedtillitsvalgt for Bibliotekarforbundet Deichman, Kjersti Steien til Dagsavisen.

Nå slår de ansatte alarm, og sier det er uheldig at store deler av bibliotekets arealer til tider er utilgjengelig for publikum.

– Dette er en sammensatt sak med flere aspekter. Hovedproblemet er at flere av rommene som skal være gratis tilgjengelig, først er det etter klokken 17.00, sier hun.

I dag har biblioteket flere langtidsleiere så som kafeen/restauranten Centropa (deler av 1.etg og 1. mesanin), Scandinavian Design Group (deler av 5. et. og 5. mesanin) og nå nylig en butikk i reiselivsbransjen (deler av 1. et).

– Resten av utleien foregår som spot-utleie ved at eksterne på dags- eller timebasis leier saler, møterom og deler av bibliotekets publikumsområder i og utenfor åpningstid. Når åpningstiden er 08.00-22.00 i hverdagene og 10.00-18.00 lørdager- og søndager, er det lett å forstå at det meste av utleien må foregå innen åpningstiden, sier Kjersti Steien.

Kommersiell seksjon

For å administrere denne utleien har Deichman Bjørvika opprettet en egen kommersiell seksjon på tre stillinger.

– Mange av oss som jobber på biblioteket reagerer på deler av denne utleien da vi mener det bryter med bibliotekets intensjon – nemlig å være et sted hvor alle skal ha tilgang på lik linje, uansett økonomisk status, sier hun videre.

Et folkebibliotek har ikke anledning til å ta markedsleie og utleieprisen må bli deretter. Det betyr ikke at prisene er i en slik klasse at vanlige folk, foreninger og lag har økonomi til å leie møterom, saler eller bibliotekområder på dagtid. Men pengesterke firmaer får likevel etter deres standard billige lokaler til sine møter, sammenkomster og middager.

– Når biblioteket må leie ut publikumsarealer til for eksempel pengesterke konsulentbyråer som har sitt årsmøte med middag midt i åpningstiden og derved skyver publikum vekk fra store deler av biblioteket, synes vi ikke dette er riktig. Ved en anledning ble to hele etasjer stengt av i deler av åpningstiden og ved flere anledninger har hele «utkragingen» mellom 4. og 5. et. med tilliggende områder blitt stengt av. Dette betyr at mange lese- og sitteplasser og deler av mediesamlingen jevnlig blir utilgjengelig for publikum, sier Kjersti Steien.

Hun og andre ansatte er bekymret.

– Bibliotektjenester, som for eksempel å låne ut bøker, er og skal være hovedfokuset. Nå blir det mer og mer kommersielt. Jeg skjønner at det er vanskelig å nedprioritere penger. Det er lettere å måle verdien av utleie, enn verdien av å låne ut bøker, sier hun.

– Vi er mye ute blant publikum, og det er krevende å stadig måtte forklare hvorfor etasjer og ulike samlinger er stengt, sier hun.

Styrker tilbudet

Men de ansatte og tillitsvalgte får lite sympati fra Rådhuset.

– 12 millioner kroner i året er et relativt lite inntjeningskrav i forhold til bibliotekets totale budsjett, og vi har ingen planer om å øke dette. Når for eksempel TV2 leier for å ha valgstudio åpent for publikum i Deichman, så er det med på løfte det totale tilbudet, sier byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV) til Dagsavisen.

Jeg mener det bidrar til å sette biblioteket i sentrum for folkeopplysning og samfunnsdebatt, samtidig som det bidrar til Deichmanns økonomi.

Byråd Omar Samy Gamal sier til Dagsavisen at den kommersielle delen er med på å styrke tilbudet til biblioteket.

– Jeg har skjønner bekymringene til de ansatte og tillitsvalgte, og er enig i at det er Deichmanns samfunnsoppdrag som er viktigst. Biblioteket skal ikke privatiseres. Det beste er om man kan klarer å kombinere begge deler – utleie og samfunnsoppdrag, og det opplever jeg biblioteket jobber godt med. Biblioteket i Bjørvika ble veldig dyrt, og alternativet den gang man satt inntektskravet var å redusere tilbudet på bibliotekene eller ikke bygge nytt hovedbibliotek, da ble alternativet å leie ut lokaler. Mange av de Deichman leier ut til er med å løfte det totale tilbudet. Og det er ikke meningen at inntjeningen skal gå ut over inntjeningskravet på 12 millioner kroner, sier byråden.

Omar Samy Gamal (SV) Byråd for kultur, idrett og frivillighet. (Mimsy Moller)

Han mener at Deichman har håndtert utleie bra så langt, og er glad for at det er store aktører som VG-lista, NRK og TV 2 har leid lokaler i det nye biblioteket.

– Dette er demokratiske og publikumsrettede virksomheter, som utvider definisjonen på hva biblioteket er og skal være. Målet er å ha åpne arrangementer, og jeg synes det er kjempekult at de leier ut til for aktører som VG-lista. Det er med på å trekke yngre til biblioteket, sier han.

Etter at det nye biblioteket åpnet, har besøkstallene økt med 600 prosent, samt at de har mye større lokaler enn tidligere.

– Tilbakemeldinger jeg får er at utleie er at utleie til kommersiell virksomhet ikke går ut over publikumstilbudet. Kapasitetsutvidelsen i forhold til det gamle er så mye større, at utleie kun tar en liten del av arealet, sier Omar Samy Gamal.

Vil ha gratis tilbud

Mens byråd Omar Samy Gamal mener at utleievirksomhet styrker tilbudet, mener Jenny Dellegård det motsatte.

– De ansatte på Deichman har som jobb å tilby Oslos befolkning et godt, gratis bibliotektilbud med sterkt faglig og kreativt innhold, ikke drive som eventbyrå overfor private aktører som har råd å leie seg et annet sted. Vi er redd at utleievirksomheten skal gå på bekostning av publikum, og ser at det er nettopp det som skjer når en hel etasje blir stengt på grunn av et lukka arrangement, samtidig som folk står i kø for å finne seg en studie- eller leseplass, sier hun.

– Vi mener det svekker inntrykket av hva et folkebibliotek skal være – gratis og åpent for alle; en stadig viktigere del av et bybilde som ellers i stor grad krever at en bruker penger der en vil oppholde seg. Når ansatte på Deichman må bruke arbeidstiden til å tilrettelegge for kommersiell utleie, framfor å veilede publikum eller sette opp åpne arrangementer i egen regi, er det klart dette også går ut over kvaliteten på tjenestene våre, sier hun.

