37-bussen mot øst stopper igjen på Jernbanetorget

Byrådet kunne melde at fra og med mandag vil 37-bussen mellom Nydalen og Helsfyr være tilbake med stoppested ved Jernbanetorget også i retning øst.

– 37-bussen har fem millioner reisende i året og jeg er veldig glad for at vi nå får tilbake holdeplass på Jernbanetorget i begge retninger, sier Sirin Stav, Byråd for miljø og samferdsel (MDG). Holdeplassen er i bruk igjen fra mandag.

– Bygningsarbeidet knyttet til regjeringskvartalet er utenfor Oslos kommunes kontroll, og har dessverre en del negative konsekvenser for byen. Stadig omlegging av traseen til 37-bussen er en av de.

Hege Stensrud Høsøien i Vålerenga Vel sier det er gledelige nyheter at holdeplassen kommer tilbake. For folk som bor i området Gamlebyen og Vålerenga har det vært et stort savn med både stoppesteder og trikketraseer som er blitt flyttet.

– Vi har jobbet med dette lenge og vært veldig bekymret for kollektivtilbudet til Vålerenga og Gamlebyen over tid, sier Hege Stensrud Høsøien. Hun kaller kollektivtilbudet de har måttet leve med for en krise. en krise.

– Begge trikkelinjene som tidligere gikk gjennom Grønland og Gamlebyen går nå opp Dronning Eufemias gate. Nedleggelsen av den trikketraseen skjedde samtidig med at vi fikk et redusert og uforutsigbart tilbud på 37-bussen, så det har vært litt krise i kollektivtilbudet til Gamlebyen og Vålerenga, sier Hege Stensrud Høsøien.

Ikke bare bussen

Mangel på holdeplasser har gjort logistikken for mange tusen mennesker strevsom.

– Det største problemet i den siste perioden er at de har lagt ned tre bussholdeplasser, slik at det ikke har vært noen holdeplasser mellom Hammersborg og Grønland, og det er en lang strekning. Aller vanskeligst har det vært for barn som reiser med bussen, som nå har måttet bli fulgt, og for eldre og folk med redusert mobilitet, sier Hege Stensrud Høsøien, som sier det har vært en lang og veldig krevende dialog med Ruter.

– Derfor er vi er veldig glade for at byråden har tatt tydelig tak i det de siste året, og at vi har hatt en veldig god dialog med byråden, sier Hege Stensrud Høsøien.

Byråd Sirin Stav er helt enig med beboerne på bl.a. Etterstad, Vålerenga, Gamlebyen og på St. Hanshaugen og Sagene.

– En så viktig busslinje bør stoppe ved landets største trafikknutepunkt. Derfor har det vært høyt prioritert for oss, og for Ruter, å få til dette, sier Sirin Stav.

Ikke samme som før

Vestover stopper 37-bussen utenfor Oslo City. Men det er ikke mulig i retning øst fordi høyresvingen fra Hammersborggata inn i Storgata blir for krapp. Så den nye holdeplassen ligger rundt 80 meter fra inngangen til Oslo S og Jernbanetorget T-banestasjon.

– Hvis det var mulig skulle vi gjerne hatt den enda nærmere, men med det kjøremønsteret som er i sentrum nå, var dette det som var mulig. Jeg vil berømme Ruter for å være kreative i jakten på en løsning, og er godt fornøyd med det vi har fått til, sier Sirin Stav.

– Den nye holdeplassen gir gode omstigningsmuligheter, særlig til tog og T-bane. Holdeplassen i Hammersborggata gir fra før gode omstigningsmuligheter til flere buss- og trikkelinjer.

Kan bli flyttet

Denne holdeplassen kan forhåpentligvis bli stående til 2023, men byggingen av Regjeringskvartalet gjør at heller ikke denne holdeplassen vil være permanent.

– Når holdeplassen igjen må flyttes, vil vi fortsatt gjøre det vi kan for at 37-bussen kan stoppe nær Oslo S, sier Sirin Stav.

– Vi har forståelse for at dette er en krevende situasjon å jobbe med. Men 37-bussen er en av, om ikke den mest trafikkerte bussruten i Oslo, så det er kollektivtilbudet til mange tusen mennesker vi snakker om, sier Hege Høsøien Stensrud.





