Ungdommer løslatt etter knivstikking ved skole i Oslo

Oslo politidistrikt opplyser at de fem, som alle er under 18 år, ble avhørt onsdag.

– Påtalemyndigheten har vurdert at det ikke foreligger bevisforspillelsesfare eller gjentakelsesfare som begrunner en varetektsfengsling, heter det i en pressemelding.

Samtlige ble derfor løslatt onsdag kveld.

Ungdommene er siktet etter at en gutt i tenårene ble alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket i nærheten av skolen der gutten er elev.

Onsdag opplyste politiadvokat Helle Brabrand at samtlige er siktet for medvirkning til drapsforsøk, men at hun ikke kan utelukke at siktelsene kan bli endret.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen