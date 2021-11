Person død av stikkskader i Oslo – ingen pågrepet

Personen ble funnet død i Københavngata, som ligger på Rodeløkka rett sør for ring 2. Bakgrunnen for hendelsen er uklar.

Politiet ble varslet klokka 2.45 natt til onsdag. Like før klokken 7 pågikk det fortsatt teknisk etterforskning på stedet, men politiet hadde da ikke noe aktivt søk etter gjerningsperson.

– Alt tyder på at det har skjedd utendørs, forteller operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han legger senere til at saken trolig også er knyttet til noe som skal ha skjedd innendørs, men ønsker ikke å si noe mer om det foreløpig.

Politiet ønsker heller ikke å si noe om alder og kjønn på den døde eller om de har kontroll på stikkvåpenet og om det var vitner til selve hendelsen.

De pårørende er ikke varslet.

Overfor NRK bekrefter politiet at det er satt i gang drapsetterforskning. Til kanalen opplyser operasjonslederen at personen blødde mye og at det ble satt i gang gjenoppliving. Den skadde ble fraktet til Ullevål sykehus, men erklært død etter kort tid.

Politiet jobber på stedet med tekniske og taktiske undersøkelser.

