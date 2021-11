Oslos helsebyråd: Sannsynlig at hovedstaden blir først ferdig med tredjedosevaksinering

Av Oda Ertesvåg

Det siste døgnet ble det registrert 605 smittetilfeller i Oslo. Det er hele 190 flere enn samme dag forrige uke, men litt lavere enn 630 – som ble registrert dagen før.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier at smittetallet er høyt, og han kunne ha ønsket at det var lavere.

– Derfor følger vi situasjonen i Oslo veldig tett. Vi har stor oppmerksomhet rundt smitteutviklingen og er i dialog med nasjonale myndigheter flere ganger i uka. Men vi føler at vi har god forståelse for hvorfor det skjer og hva det er som skjer, sier han.

Smittetrykket i Oslo er nå høyest blant barn og unge. 35 til 40 prosent av de smittede er under 20 år, og desidert høyest er smittetrykket blant de som er mellom 10 og 12 år gamle. Derfor har kommunen innført massetesting i skolene, og over 40.000 elever testes to ganger i uka.

[ Debatt: I Oslo blir vi oppfordra til å kose oss, mens barna massetestes i skole og barnehage ]

Vil bli først ferdig med tredje dose

Få koronasmittede unge blir imidlertid lagt inn på sykehus, men innlagttallene blant de eldre er på vei opp.

– Effekten av vaksinene er ikke så sterk som vi hadde håpet på, sier Steen.

Oslo var i uke 40 ferdig med å gi alle byens sykehjemsbeboere tredje dose med koronavaksine. Helsebyråden mener det er sannsynlig at Oslo kan bli aller første fylke ut til å bli ferdig med tredjedosevaksinering av eldre og sårbare grupper.

– Oslo vil bli først ferdig med tredjedosevaksinering av landets fylker. Det ser ut som om fylke nummer 2 ligger på 30 prosent. Vi har over 50 prosent, sier han.

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet er 47.088 Oslo-borgere vaksinert med tredje dose. Ifølge Steen utgjør det om lag 50 prosent av de som foreløpig er aktuelle for å få denne dosen i hovedstaden.

– Her ligger Oslo først i løypa når det gjelder vaksinering av eldre som er mest risikoutsatt for å havne på sykehus, fordi det viser seg at to doser ikke er godt nok over tid.

Saken fortsetter under videoen

– Virker for oss

Andre bykommuner i Norge, som Bergen, Trondheim og Tromsø, har alle innført påbud eller anbefaling om munnbind i enkelte situasjoner i sine kommuner. Det har ikke Oslo.

Oslos strategi framover er å holde alvorlig sykdomsutvikling nede. Dette mener Steen at hovedstaden har lyktes ganske godt med til nå.

Metoden som brukes for å klare det, er massetesting av grupper med mye smitte, fokus på tredjedosevaksinering av alle over 65 år og forsterket smittevern i eldreomsorgen, forteller helsebyråden.

– Ser man på sykehusbelastningen i Norge, er det ikke Oslos borgere som representerer den største utfordringen for sykehusdriften. Det er helt andre deler av landet. Sånn sett kan du si at Oslo, med tanke på sykehustrykket, fungerer bedre enn en del andre steder, sier Steen.

– Det vi gjør i Oslo, virker for oss. Så skal ikke jeg bedømme hvilke tiltak andre kommuner har innført. Det er det de som sitter nærmest som må vurdere.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn. Til sammen er 64.903 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen