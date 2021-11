Oslo-rektorene mener de er overlatt til seg selv

– Skolelederforbundet i Oslo opprettholder kritikken vi tidligere har kommet med, blant annet gjennom høring i bystyret i januar 2021. Styret har ikke fått signaler om at tilstanden i Osloskolen er bedre nå enn tidligere fra våre medlemmer, skriver styret i Skolelederforbundet i Oslo til Dagsavisen.

Etter at Utdanningsetaten i Oslo gikk inn i den omfattende omorganiseringen, uttrykte Skolelederforbundet i Oslo flere ganger at de var bekymring for at de opplevde at etaten var satt ute av funksjon i halvannet år. De skrev kronikker om at de opplevde at rektorene ble stående langt mer alene i jobben enn tidligere, og at implementeringen av de nye lærerplanene og koronahåndteringen ble svært ulik fra skole til skole.

Lovet direkte dialog

Etter en høring i bystyret om omorganiseringen, svarte direktør i Utdanningsetaten Marte Gerhardsen i Aftenposten at hun var glad for tilbakemeldingen, og at de kom til å ha direkte dialog med rektorene framover.

Rektorene i Oslo skriver nå til Dagsavisen at de opplever at lite er forandret siden den gang. I mellomtiden har det stormet rundt Osloskolen. Statsforvalteren i Oslo og Viken, Arbeidstilsynet og Kommunerevisjonen har slått i bordet med rapporter om at Utdanningsetaten ikke greier å gi verken elever eller lærere i Osloskolen en skolehverdag som oppfyller lovens krav til et trygt og godt arbeidsmiljø.

Senest sist uke opplevde rektor på Kuben videregående skole å ikke få kontakt med etaten før det var gått fire timer, etter at en elev ble knivstukket utenfor skolen.

Stor avstand

– Vi opplever fortsatt uklare styringslinjer, stor avstand mellom skolene og støttefunksjonene sentralt, lite imøtekommenhet og mangel på en helhetlig plan. I mellomtiden sitter hver rektor på hver sin skole og forsøker sitt beste. Det vet vi fra forskningen at på lang sikt vil gå ut over Oslos elever, og er hovedårsak til vår bekymring, skriver styret videre i sin uttalelse.

Direktør i Utdanningsetaten Marte Gerhardsen svarer i en e-post at denne kritikken fra Skolelederforbundet er kjent for henne. Hun peker på at Osloskolen gjennomgår endringer nå, der målet er at skolene skal styres mer på verdier og på retning, og ikke på detaljer.

– I tillegg til tillitsbasert ledelse og ny organisering av støttesystemene, innfører vi et nytt læreplanverk, med nye krav til skolene. Det tar tid å implementere og se effekten av slike endringer. Jeg har forståelse for at det kan oppleves som utfordrende for mange, både rektorer og andre, skriver Gerhardsen.

Positive tilbakemeldinger

Hun skriver at alle rektorer har en skoledirektør som sin nærmeste leder, og at skoledirektørene er i jevnlig dialog med samtlige rektorer, og at de gir tydelige føringer, forventninger og støtte til dem.

– I tillegg har vi flere ulike kompetansemiljøer, som for eksempel pedagoger, jurister og eksperter på læringsmiljø, som jobber med skolene hver dag, skriver hun.

Videre skriver direktøren at etaten er opptatt av at skoleledere skal få god støtte og oppfølging. På tross av kritikken fra Skolelederforbundet, skriver Gerhardsen følgende:

– I den løpende dialogen med ledere i Osloskolen, får vi mange positive tilbakemeldinger på tilbudet og støtten vi gir til skolene, men vi jobber hele tiden med å forbedre oss for å bli en enda bedre støttespiller for dem.

