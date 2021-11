Kutt truer tilbud til rusbrukere i Oslo: – Vil ha katastrofale følger for bostedsløse

– Det er umulig å drifte et så stort hjelpeapparat med en så liten bevilgning, og det vil ha katastrofale følger for bostedsløse og personer med tung rusavhengighet i Oslo, forklarer Evangeliesenterets egne sosionom, Cathrine Havåg, og senterets bestyrer, Stian Ludvigsen.

Umulig å fortsette driften

Søknaden som Evangeliesenteret har levert er på 1,5 millioner kroner. I følge bestyrer, Stian Ludvigsen, er det et beløp som vil dekke bare det absolutt nødvendige.

– Vi har ikke lagt på noe ekstra i vår søknad, som sikkerhet dersom det skulle bli kutt. Det vi søker om er ikke noe mer enn det vi absolutt trenger.

Det er femte året på rad at byrådet foreslår kutt i støtten til Evangeliesenteret i Oslo-budsjettet. Hver gang har forhandlinger ført til at det enten ikke blir kuttet likevel, eller at kuttet blir redusert. Det er stressende både for de frivillige og brukerne å hvert år måtte gå gjennom samme usikkerheten knyttet til økonomien - for plutselig en dag forblir kuttet like stort etter forhandlingene, selv om de har vært heldige frem til nå.

418 tonn mat i fjor

– Begrunnelsen vi har fått for kuttet er at det finnes flere som gjør det vi gjør. Men det stemmer jo ikke. Det er ingen som gjør det vi gjør, og heller ikke i samme volum, forklarer Ludvigsen.

I 2013 hentet Evangeliesenteret i Oslo 49.372 kilo mat hos Matsentralen. I 2020 hadde de vokst til 318.074 kilo. Altså 318 tonn mat, som blir hentet og videre delt ut til senterets brukere. I tillegg til 100 tonn direkte fra produsentene.

Evangeliesenteret Matposeutdeling hos Evangeliesenteret i Oslo. I fjor delte de ut 418 tonn mat til rusbrukere i byen. (Tobias Schildmann Mandt)

Til sammenligning hentet Blåkors Kontaktsenter 18 tonn fra Matsentralen i 2020, og de er bevilget 4,6 millioner i budsjettet.

– Vi heier på hverandre. Alle som henter og deler videre mat fra Matsentralen hjelper jo mennesker, men det er ingen som gjør det i samme volum, på samme måte, til samme målgruppe som oss, sier Ludvigsen.

– Hvis det blir kuttet så dramatisk som foreslått, kan vi sikkert få stekt noe vafler og sånt, men det er ikke sjans i havet å få kjørt noe transport, og hentet hundrevis av tonn med mat. Det går ikke. Den maten klarer ikke vi å få inn hit, det er for omfattende distribusjon og logistikk bak det. Det koster penger. Blir det så dramatisk vil matposen ryke helt bort.

Foodtruck

– Da er vi ready for takeoff der ute, forteller en av sjåførene til Ludvigsen på vei ut av Evangeliesentrets lokaler.

De har akkurat lastet en bil full av matvarer. Bilen skal til seks bydeler i Oslo. Som et relativt nytt tiltak har Evangeliesenteret startet med en egen utdelingstjeneste der de kjører mat ut av Oslo sentrum til nærområdene der brukerne bor, i en såkalt foodtruck.

Evangeliesenteret Evangeliesenteret har nylig blitt sponset med stor og fin varebil. Den brukes som foodtruck, og kjører rundt i Oslos bydeler med mat. (Tobias Schildmann Mandt)

– Vi har stor kapasitet på varmmat. I tillegg til de vanlige matposene. Dette gir rusbrukerne én grunn mindre til å reise til byen. For nå får dem mat i bydelen sin, så de slipper å reise til sentrum for mat. Det er bred politisk enighet om at er et bra tiltak, forteller Ludvigsen.

Når Dagsavisen besøker Evangeliesenteret er dagens varmmat kjøttdeig med saus, poteter og erter.

Evangeliesenteret Tre dager i uken åpner Evangeliesenteret dørene sine for Oslos rusbrukere. Da serveres det også varm mat. (Tobias Schildmann Mandt)

– Det er jo god mat spør du meg, jeg har testa den sjøl, sier Ludvigsen.

I matposene kan brukerne i dag finne varer som saft, brus, juice, brød, ost, spaghetti, yoghurt, plantego, leverpostei, middag, snacks og godteri, og massevis av klementiner.

Sikker kilde til mat

Det er bare en liten halvtime siden lokalet åpnet for varm mat og matposer, men det har begynt å fylle seg opp. Det sitter folk ved alle bordene. Ved ett av dem sitter Alexander, Marius, og “Stian”.

– Hvor lenge har dere brukt Evangeliesenteret?

Svarene varierer. Marius har gått hit i flere år. Alexander har vært innom her i mer eller mindre ett år. Stian har bare hentet matpose et par ganger.

– Jeg personlig har bare benyttet meg av posetilbudet 1-2 ganger. Men jeg møter mange folk som sier at dette er et viktig tiltak for at de i det hele tatt får i seg mat.

– I tillegg har de også sosionomtjenester her. Jeg tenker at dersom man kommer hit for matpose, så kan man også snuble over mulighet og hjelp til f.eks avrusning, forteller “Stian”. Han fikk nettopp en kompis inn på avrusning gjennom Evangeliesenteret.

Nyheten om at det er foreslått kutt for Evangeliesenteret blir ikke tatt godt imot på bordet.

Evangeliesenteret Det er bred enighet ved bordet om at et kutt for Evangeliesenteret vil påvirke rusmiljøet negativt. (Tobias Schildmann Mandt)

– Det er ekstremt viktig at vi får de matposene, for det gjør at vi har en sikker kilde til noe å spise hvis vi blir rana, opplever vold, eller ender opp med å bruke pengene på rus, forklarer Alexander.

– Spesielt for oss som bor på gata, påpeker Marius

Alle gutta er helt enige om at tilbudet er godt. Å vite at de kan dra hit og få mat for hele uka gir dem en bekymring mindre, og hindrer rusbrukere fra å ty kriminalitet, eller i verste fall prostitusjon.

– Da tror jeg man vil kunne se en økning i kriminalitet over tid. Fordi folk kommer til å bli desperate, og ikke minst underernærte.

10 år siden oppstart

– Det er veldig dumt når produsenter gir oss gratis mat, vi er 60 frivillige for å gjøre dette her, det er et stort apparat - og så er det litt driftskostnader, transport, strøm og husleie - og det er der det kuttes. Det skjæres jo så langt ned til beinet at det ikke er mulig å drive for den summen som er foreslått, rett og slett, forklarer Ludvigsen.

– I tillegg står det i det avslaget at de ikke har mulighet til å gi penger til noen nye tiltak. Men nå har vi altså holdt på i 10 år, så hvorvidt man kan kalle oss et nytt tiltak er jo et godt spørsmål.

Det endelige budsjettet for 2022 skal vedtas i desember, etter at Rødt har forhandlet med byrådet.

