456 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 318 smittede per dag i hovedstaden.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 1.293 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Alna og Grorud bydel med henholdsvis 1.135 og 1.076. Dette er også bydeler med høyest antall uvaksinerte voksne.

Tallene er lavest i bydelene Vestre Aker, Ullern og Nordre Aker.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 2.478 koronasmittede i Norge. Det er 695 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.761 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.505.

Onsdag var 219 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var én mer enn dagen før.

58 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 35 på respirator. Det er seks flere på intensiv og to flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

I alt har nå 233.879 personer testet positivt for covid-19 i Norge.

