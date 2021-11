Nye Tøyenbadet reiser seg fra grunnen. Her er bildene av hvordan det skal bli

I øsende regnvær, vått og kaldt, et basseng verdig, var Dagsavisen med da byråd for selve bygget, byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), og byråd for alt innholdet, , byråd for idrett, kultur og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV) var på befaring for å se hvordan badet reiser seg.

Gjennom sprekker

– Dette er første gang jeg er inne på byggeplassen. Jeg har gått rundt her og kikket inn i sprekker i gjerder i håp om å se hvordan det utvikler seg, sier Omar Samy Gamal, og kikker rundt på det som i 2024 skal bli et flunkende nytt bad, til glede for Oslos befolkning.

Tøyenbadet Byråd for kultur og idrett, Omar Samy Gamal, og byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen er på befaring på Tøyen, hvor det nye Tøyenbadet skal stå ferdig i 2024. (Tobias Schildmann Mandt)

– For meg er det også første gang jeg er på byggeplassen. Så dette er en spennende dag, sier Victoria Marie Evensen.

Gamle Tøyenbadet ble revet i fjor, Grunnarbeidene til det nye Tøyenbadet startet opp i januar 2021, og har under utfordrende grunnforhold med porøst fjell og nærhet til eksisterende T-bane, lagt et trygt fundament for det nye badeanlegget på Tøyen.

Dette blir utrolig bra. Byen har lenge vært sultne på nye bad, noe vi har sett nå som kapasitet i badene våre har vært lavere enn vanlig — Omar Samy Gamal (SV), byråd for idrett, kultur og frivillighet.

Nærmere 240 pæler, 460 fjellbolter og 700 kubikkmeter betong har gått med i prosessen. Selv om det er tidlig i byggeperioden, kan man ane hvordan det blir.

– I løpet av neste år vil gulv og vegger i det fire etasjers høye råbygget være på plass. Det vil gå med drøye 2.000 tonn resirkulerbart armeringsstål og rundt 15.000 kubikkmeter miljøvennlig betong, forklarer prosjektdirektør Per Egil Steen i Oslobygg KF (tidligere Kultur og Idrettsbygg), og peker på en vegg hvor det er malt på noen røde streker.

– Det feltet, markerer hvor det blir åpning i innendørsbassenget, og man kan svømme ut i utendørsbassenget. Heldigvis har noen smarte hoder skjønt at det ikke skal være armeringsjern der, humrer han.

Råbygget, som de er i gang med nå vil de holde på med til sommeren, mens arbeidet med tak og fasader starter neste høst. Dersom byggearbeider og idriftsettelse går som planlagt, kan de første svømmetakene tas sommeren 2024.

I disse dager er Askim-entreprenørene, som har hatt grunnarbeidet i gang med å rigge ned, mens AF-entreprenørene, som er hovedentreprenør, er i gang med å bemanne seg opp.

– I dag har vi vel rundt en 60 anleggsarbeidere på plass, mens det på det meste neste år vil være rundt 200, sier Per Egil Steen.

2.700 kvadratmeter

Vi står på det som er U1. Under oss blir det en etasje med tekniske installasjoner, mens selve inngangspartiet og svømmeanlegget vil bli en etasje over oss. På motsatt side av svømmehallen, kommer den nye flerbrukshallen.

Med totalt sju bassenger og en vannflate på 2.700 kvadratmeter, vil det nye anlegget bli Oslos største badeanlegg og gi et badetilbud til idretten, skole, helse, mosjon, lek og velvære.

Tøyenbadet Ved den rød streken på veggen, blir det åpning mellom inne og utebassenget. (Tobias Schildmann Mandt)

Det nye anlegget vil få 2,5 ganger større vannflate enn det gamle Tøyenbadet.

– For meg og byrådet er dette en stor dag, sier Victoria Marie Evensen.

Når jeg nå er her på byggeplassen, kan vi endelig begynne å telle ned til åpningen. — Victoria Marie Evensen (Ap) byråd for næring og eierskap.

– Noen utfordringer har det vært, men vi er i rute både tidsmessig og kostnadsmessig. Bystyrets vedtatte kostnadsramme er på 1.794 millioner kroner.

– Når jeg nå er her på byggeplassen, kan vi endelig begynne å telle ned til åpningen. Dette blir et komplisert bygg, med mange funksjoner og med høye miljøkrav. Oslo har lenge hatt en underdekning på badeanlegg og nye Tøyenbadet vil bli en storstue for hele Oslo, og Tøyen, sier hun.

Kjempeløft

Også idrettsbyråden lot seg imponere av det han så mellom gravemaskiner, anleggsarbeidere, betongdekker, isolasjon, og brakkerigger.

Slik blir det nye Tøyenbadet. (Asplan Viak/Oslobygg KF)

– Dette blir utrolig bra. Byen har lenge vært sultne på nye bad, noe vi har sett nå som kapasitet i badene våre har vært lavere enn vanlig, sier byråden til Dagsavisen.

– For byen, og ikke minst lokalmiljøet her på Tøyen blir dette et kjempeløft, sier han.

Når Tøyebadet er ferdig kan de være vertskap for mesterskap, men ikke i stuping. Anlegget er ikke byget for stupetårn på 10 meter som er vanlig høyde på stupetårn.

– Historien med stupetårn er lang, forklarer Victoria Marie Evensen, og tar et par kunstpauser.

– Da ønsket om stupetårn kom opp, betød det at vi måtte ha bygget enda høyere. Noe som ville ført til nye prosjekteringer, og betydelige forsinkelser og høyere kostnader. Noe vi anbefalte bystyret å ikke gå inn for, sier hun.

Utebassenget på nye Tøyenbadet. (Asplan Viak/Oslobygg KF)

– Først og fremst er dette et folkebad, skyter Omar Samy Gamal inn.

– Vi må være nøkterne når vi bygger, og ikke bare pøse på. Det ligger til grunn i bevisstheten vår, sier idrettsbyråden.

Som lover tett basseng denne gangen.

Nye Tøyenbadet

Slik blir det nye Tøyenbadet som skal stå ferdig sommeren 2024.

Fire basseng innendørs. 50x25m svømmebasseng. 12x13m stupebasseng m/opptil 5m stup. 9,5x12,5m varmtvannsbasseng. Ca. 390m² familiebasseng.

Utendørsbad 12x13m stupebasseng m/opptil 5m stup. Ca 600 m² vannflate med egne seksjoner for familie-, svømme- og barnebasseng. Ca 60m² helårs utebasseng.

Sklie inne og ute.

500 tribuneplasser inne.

Fire etasjer.

Bruttoareal: rundt 16 000 kvadratmeter.

Andre svømmehallprosjekter:

Bøler bad: Forventes overtakelse i løpet av november fra ansvarlig entreprenør.

Forventes overtakelse i løpet av november fra ansvarlig entreprenør. Manglerud bad: Oslobygg KF planlegger å ferdigstille badet i løpet av juni 2022, forutsatt at de ikke får leveringsutfordringer på grunn av pandemien.

Oslobygg KF planlegger å ferdigstille badet i løpet av juni 2022, forutsatt at de ikke får leveringsutfordringer på grunn av pandemien. Stovner bad: Oslobygg KF i jobber nå med å utarbeide konkurransegrunnlaget for samspillsentreprisen til Stovner bad, og planlegger å kontrahere samspillsentreprenør vinter/vår 2022. Dersom alt går etter planen, vil de kunne komme i gang å bygge høsten/vinteren 2022.