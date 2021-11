416 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 310 smittede per dag i hovedstaden, til sammen 4.444 tilfeller.

Det er ikke lenger de yngste som er den største gruppen smittede.

Vel 43 prosent av smittetilfellene er registrert i aldersgruppen 20 til 49. Aldersgruppen null til 19 år står for 39 prosent av smittetilfellene de siste to ukene, viser tallene fra kommunen.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 1.265 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Alna og Grorud bydel med henholdsvis 1.195 og 1.047.

[ Fulle sykehus og utsatte operasjoner over hele landet ]

Tallene er lavest i bydelene Vestre Aker, Ullern og Nordre Aker.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 2.552 koronasmittede i hele Norge. Det er 426 flere enn samme dag i forrige uke og ny rekord på en dag her i landet. Den forrige rekorden på 2.126 nye smittede ble satt tirsdag for en uke siden

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.760 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.467.

[ Listhaug: – Det er svært uheldig at det kommer enda en sak på dette ]

Tirsdag var 218 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var sju færre enn dagen før.

52 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 33 på respirator. Det er én færre på intensiv og to færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Saken fortsetter under videoen

Ved midnatt natt til onsdag har til sammen 232.839 personer testet positivt for covid-19 i Norge.

Til sammen er nå 952 koronasmittede personer døde i Norge siden mars i fjor, viser foreløpige tall.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen