En gutt i tenårene ble knivstukket i et slagsmål i Kabelgata utenfor Kuben videregående skole på Økern i Oslo. Gutten ble kjørt til sykehus mandag ettermiddag, og politiet har kontroll på fem personer.

Rektor Kjell Ove Hauge møtte pressen utenfor skolen, og bekreftet at den skadde gutten er elev ved skolen. Hans foresatte er kontaktet, og Hauge bekreftet også at flere av skolens elever var involvert, men visste ikke i hvilket omfang, ifølge NRK.

Elever, ansatte og foresatte ved skolen er blitt informert om situasjonen, og elevene som har behov for det skal få snakke med noen så fort det lar seg gjøre var beskjeden fra rektoren.

[ Vold og trusler i Osloskolen: Arbeidstilsynet truer med dagbøter ]

Leder i Elevorganisasjonen i Oslo Hana Mulalic. (Elevorganisasjonen)

– Noen elever har vært litt for tett på og sett hendelsen. Da er det viktig for oss å være nær dem og åpne opp for at de kan komme og snakke med noen, så fort som mulig, sa Hauge på pressetreffet.

Leder av elevorganisasjonen i Oslo, Hana Mulalic mener det er viktig at terskelen for at elever og ansatte kan få snakke med noen bør være lav.

– Vi mener det er viktig at alle som ønsker det får snakket om hvordan de opplevde hendelsen, for å unngå at det skaper utrygghet på skolen. Det kan være nyttig å ha en samtale om hva som skaper en trygg skole, og det er ledelsens ansvar å ivareta elever og ansatte, sier Mulalic.

Samtidig er hun opptatt av at voldsepisoden ikke må føre til generalisering og ryktespredning.

[ Politiforsker om Oslo-volden: – Det trengs ikke nye tiltak eller metoder. Vi trenger nok folk (+) ]

– Det er viktig at rektor sørger for at det ikke blir spredd rykter om hva som er skjedd, og han bør passe på at elevene på skolen ikke blir omtalt som kriminelle eller voldelige. Det er viktig å anerkjenne at det er skjedd en alvorlig hendelse ved skolen, men det bør heller ikke få unødvendig mye oppmerksomhet.

Hun håper skolen satser på voldsforebyggende tiltak som flere miljøterapeuter og bedre ivaretakelse av elevenes psykiske helse, framfor kameraovervåking eller andre tiltak organisasjonen mener innskrenker elvenes rettigheter.

To personer blir pågrepet og tre innbrakt. De involverte er i 15-16-årsalderen, og mye tyder på at hendelsen i dag bunner ut i en eksisterende ungdomskonflikt, opplyser politiet i Oslo klokka til NTB. Politiet opplyser videre at de ikke utelukker flere pågripelser, og hendelsen etterforskes bredt.

– Vi må gå varsomt fram med tanke på alderen deres. Vi jobber videre med vitneavhør og sporsikring, sier operasjonsleder Tor Grøttum ved Oslo politidistrikt til NTB.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen