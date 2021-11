Nå er det jul igjen! I hvert fall i Oslos handlegater

Men om du tror det er snakk om noen utdaterte kostymer fra syttitallet får du tro om igjen. Det som skal skape god stemning når oslofolket snart strømmer ut for å brenne av julelønna, er kostymene fra Cecilie Moslis nyinnspilling av klassikeren «Tre nøtter til Askepott».

[ Multietnisk Askepott-eventyr ]

Eventyrtradisjon

Storslåtte vindusutstillinger er en juletradisjon i de fleste storbyer. Og hos Steen og Strøm, Norges eldste eksklusive varemagasin som ble etablert i 1797, har de ofte lagt vekt på norsk design og kultur når vinduene skal skinne litt ekstra. Og kostymene fra årets store julefilm er så vakre at de er nærmest magiske.

Cecilie Moslis "Tre nøtter til Askepott" er tema for årets juleutstilling hos Steen og Strøm (Steen og Strøm)

Prinsesse Astrid

Magisk føles det også å snike seg inn bak forhengene som dekker vinduene i byens stormagasin sammen med Askepott selv, Astrid Smedplass og regissør Cecilie Mosli. Begge synes det var et hyggelig gjensyn med kostymene fra filmen som skal fylle oslofolket med julestemning i år.

Astrid Smedplass og Cecilie Mosli smyger seg bak forhenget og ser på Steen og Strøms juleutstilling (Steen og Strøm)

– Da vi filmet i Jotunheimen var det ganske kaldt. Men jeg tror egentlig jeg frøs minst av alle, siden kostymene var sydd slik at jeg kunne ha på varme ullklær under, sier Astrid Smedplass og stryker hånden over den blå tyllkjolen som hun bærer i den store ball-scenen i filmen.

All pels vi har brukt er kjøpt inn brukt, så ingen dyr har måttet dø for disse kostymene — Cecilie Mosli, regissør

Bærekraftige kostymer

Kostymene er designet med norsk middelalder som inspirasjon og har mange innslag av norske håndverks- og bunadstradisjoner som folk nå kan ta i nærmere øyesyn i stormagasinets julevinduer. Mosli forteller at gjenbruk, bærekraft og norske tradisjoner har vært en rød tråd i designprosessen.

Cecilie Mosli og Astrid Smedplass synes det er artig gjensyn med kostymene fra filmen om Askepott. (Sissel Hoffengh)

– Men vi har vært nøye på hvor mye vi har kunnet bruke av for eksempel samiske innslag slik at det ikke blir noen form for kulturell appropriasjon. Og all pels vi har brukt er kjøpt inn brukt, så ingen dyr har måttet dø for disse kostymene, sier regissør Cecilie Mosli.

Cecilie Mosli viser at under det isblå tyllskjørtet til Askepott ligger våren på lur, i form av et skjørt med broderte vårblomster. (Sissel Hoffengh)

Julemarked og julepynt

Rundt omkring i Oslos gater har det gradvis dukket opp julepynt den siste tida, og det årlige julemarkedet i Spikersuppa, Vinterland, åpner lørdag, og vil være på plass fram til 2. januar.

Markedet åpner klokka 12 hver dag, og klokka 10 i helgene.

Julepynting Oslo Arbeidet med å pynte til jul i hovedstaden har begynt for fullt. (Tobias Mandt)

Selv om både NHO og Virke har varslet at de forventer mindre julehandel i fysiske butikker i år, er forberedelsene i butikkene i full gang. Mange butikker har allerede pyntet ferdig til jul, og flere skal det bli. Da Dagsavisen tok turen ut i Karl Johans gate fredag, var pyntingen i full gang i flere butikker.

