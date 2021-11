«Fosterfar» Roar om Bislett-angrepet: – Vi er veldig preget

Mannen som ble drept av politiet tirsdag var opprinnelig fra Kasakhstan, ifølge politiet. Det var Roars sønner som først ble kjent med den avdøde mannen mens han ennå var tenåring.

– Vi så tidlig at han ikke hadde det så greit, så gutta mine tok han med hjem. Det var rundt 2004. I 2006 jobbet jeg annenhver uke i Stavanger så da ble boligen min tilgjengelig for å losjere venner og kjente og han bodde hos oss i perioder.

– Fungerte det bra?

– Det var ingen problemer. Ikke så lenge vi bodde i Drammen.

– Vi skjønte tidlig at han var en gutt som ikke hadde det så greit, sier fosterfaren til avdøde (privat)

Skuespiller

Men, etter hvert flyttet avdøde til Oslo og da glapp det litt, minnes Roar. De mistet også kontakten.

– Ja, så hva som skjedde med han i den perioden vet vi ikke noe om. Men, han ville bli skuespiller, og kom inn på ett par private skuespillerakademier før han til slutt inn på Teaterhøyskolen, mot alle odds. Da husker jeg at han var helt i hundre. Etter det forsvant han ut fra mitt liv.

Besøkte på Dikemark

Roars to sønner har derimot holdt kontakten med avdøde hele tiden.

– Ja, de besøkte han blant annet på Dikemark og i Oslo fengsel jevnlig, under hele perioden. De er veldig preget av denne hendelsen og tar dette veldig tungt, sier Roar. Han har sett videoklippet av hendelsen og det er opprivende.

– Ja det er vondt å se på, det må jeg innrømme.

– Har dere reagert på hvordan dette skjedde?

– Vel, jeg klandrer ikke politiet for det var en tøff og vanskelig situasjon. Og etter hvert har jeg fått vite at det elektrosjokkvåpenet som de brukte da han ble arrestert etter en lignende hendelse i 2019, det var bare en prøveordning så de hadde ikke det verktøyet tilgjengelig. De prøvde å bruke bilen som våpen, men han var godt trent og har drevet mye med kampsport – så da det ikke gikk så gjorde politiet det de måtte.

– Jeg har også snakka med PST så saken vil jo bli gransket. Vi får håpe alle kort kommer på bordet da.

Mann skutt av politiet Oslo 20211109. Lys og blomster er lagt ned på Bislett der en mann ble skutt av politiet tirsdag morgen. Foto: Terje Pedersen / NTB (Terje Pedersen/NTB)

Burde ikke vært ute

Avdøde var dømt til tvunget psykisk helsevern og var ute på permisjon da hendelsen fant sted. Mange har satt spørsmålstegn ved om permisjonen ble gitt altfor tidlig.

– Han burde kanskje ikke vært ute på perm?

– Det skulle han nok absolutt ikke vært. Men, der har ikke vi førstehånds kjennskap til detaljene. Jeg vet bare at min eldste sønn skulle møte han til lunsj klokka 12.00 denne tirsdagen så han var åpenbart tilgjengelig sånn sett, sier Roar og legger til:

– Hun som var forsvarer for han i 2019 fortalte retten hva som skulle skje, og det var at han skulle behandles i minst fire år. Men det er tydeligvis ikke blitt tatt til følge.

Flink til å snakke

Med talegavene i orden skal avdøde ha vært flink til å snakke for seg og smyge seg ut av situasjoner.

– Ja, han var ekstremt flink til å snakke for seg og vant fort folks tillit. Han var jo tross alt skuespiller in spe, sier Roar til Dagsavisen.

– Jeg husker spesielt en situasjon en gang da vi måtte komme til Oslo og kjøre han til legevakten. Etter at han hadde fått den hjelpen han trengte der klarte han også å smyge seg unna og få alle til å tro at alt var ok.

Bislett Knivangrep En gate på Bislett er sperret av etter kniv-angrepet tirsdag formiddag. (Tobias Mandt)

Traumer fra krigen

Roar så tidlig at sønnenes kamerat var en gutt som ikke hadde det bra. Han slet med traumer helt fra barndommen av, og krigen i hjemlandet.

Vonde opplevelser så tidlig i livet må ha satt spor, det er fosterfaren overbevist om.

– Han var alltid en veldig rastløs person. Jeg vet at han fikk hjelp og ba om hjelp, men det var ikke alltid han møtte opp.

– Det blir pekt på rusmisbruk som årsak til at han kunne bli voldelig, har du sett de tendensene?

– Aldri. Men jeg kjenner han kun slik han var naturlig, og har aldri sett han påvirket, annet enn på video. Og det er helt klart at sånn han var både nå og i 2019 så var det helt klart sterke stoffer garantert involvert. Som naturlig og nykter var han snill, sosial og glad, utrolig hjelpsom. Derfor virker dette enda mer meningsløst.

Men selv så han aldri tegn på sinne eller voldelig oppførsel.

– Jeg opplevde han tvert imot som en veldig snill og omsorgsfull gutt som brydde seg om vennene sine, sier Roar, og legger til:

– Men husk, dette er en gutt som aldri har hatt penger, aldri har flydd før og som ikke engang eide et vanlig pass slik at han kunne ikke reise og besøke familien sin.

Mulig utvisning

Roar mener han har fått høre snakk om en utvisningssak også, som har hengt over avdøde.

– Dette vet jeg ikke så mye om. Men jeg husker at vi pleide å fleipe med at vi skulle kjøre han helt til flyplassen i Russland siden han ikke hadde pass. Måtte ha litt galgenhumor oppi det hele, ikke sant. Men jeg visste jo ikke at myndighetene faktisk planla å utvise han.

Ifølge muslimsk tradisjon må begravelsen skje så fort som mulig etter et dødsfall og i dette øyeblikket foregår det ifølge fosterfaren en innsamlingsaksjon for å få sendt kisten hjem til Kasakhstan.

– Men før det er vi blitt lovet en minnestund, som også vi får delta på, sier Roar til Dagsavisen.

