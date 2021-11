416 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 257 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i Alna bydel. Her er det et smittetrykk på 1.165 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Søndre Nordstrand og Stovner bydel med henholdsvis 1.037 og 930.

Tallene er lavest i bydelene Vestre Aker, Ullern og Grünerløkka.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Til sammen er 60.051 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 2.006 koronasmittede i Norge. Det er 472 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.573 koronasmittede per dag.

Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.222, så trenden er stigende.

Det er andre gang på en uke at smittetallet er over 2.000. Tirsdag var det ny toppnotering med 2.126 nye tilfeller. Forrige topp var 1. november, da med 1.973 tilfeller, viser tallene fra Folkehelseinstituttet.

Koronapressekonferanse fredag

Regjeringen har innkalt til koronapressekonferanse fredag klokken 12. Der deltar blant annet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

I forkant har Helsedirektoratet gitt regjeringen anbefalinger knyttet til bruk av koronapass innenlands. Men det kommer ingen råd om nasjonale nedstengingstiltak.

– Vi har ikke anbefalt noen nasjonale nedstengningstiltak nå, men vi har i våre råd til regjeringen fokusert på forsterket smittevern, TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene), grensekontroll, samt koronasertifikat, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB torsdag.

Han vil ikke utdype konkret hva anbefalingene går ut på. Men helseminister Kjerkol har blant annet gitt Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere bruken av koronasertifikat innenlands i Norge. Dette arbeidet er nå ferdig og overlevert regjeringen.

Over 180 sykehusinnleggelser

Torsdag var 184 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fire færre enn dagen før.

I alt 50 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 26 på respirator. Det er to færre på intensiv og to flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Ved midnatt natt til fredag var det utført 8,1 million koronatester her i landet siden februar i fjor. I alt har 224.302 personer testet positivt.

Nær 8.000.000 vaksinedoser satt

Til nå har 4.216.803 personer fått første dose av koronavaksinen, og 3.766.521 personer har fått andre dose.

Til sammen er 948 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

59,1 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 22 dødsfall i Norge.

