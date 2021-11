Oslo er for dårlig forberedt på mye snø

Oslo Havn hadde i fjor en midlertidig tillatelse fra Statsforvalteren til å tippe snø i sjøen. Resultatene etter et omfattende overvåkingsprogram viser at snøen inneholder forurensede partikler, skriver Oslo Havn.

– Funnene er bekymringsfulle. Snøen er forurenset selv på Rådhusplassen med bare syklende og gående, sier styreleder Marthe Scharning Lund i Oslo Havn.

Havnestyret har nå besluttet å ikke søke om ny tillatelse for å tippe snø i sjøen fra Statsforvalteren. Samtidig mener de at Oslo by er for dårlig forberedt på større mengder snø.

– Oslo Havn samarbeider med byen og vil bidra til å finne bedre og bærekraftig snøberedskap ved store snøfall. Vi vil gå i dialog med blant andre Statsforvalteren om mulige beredskapsløsninger, sier miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn.

