Færre reiste med Ruter i forrige uke

Ifølge Ruter viser det at nye reisemønstre ikke har satt seg, og at kollektivtrafikken trenger mer tid til omstilling etter 561 dager med restriksjoner. Selskapet er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og det som tidligere var Akershus.

– Vi trenger mer tid til å finne ut hva den nye normalen blir. Hvordan den skal finansieres og hvordan vi skal fortsette den gode utviklingen som kollektivtrafikken hadde før pandemien, for å nå nullvekstmålet, sier administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter i en pressemelding.

I uke 43 lå passasjertallet til Ruter på 81 prosent av hva som er normalt for denne uken. I forrige uke falt prosentandelen til 78.

Det er hovedsakelig antall arbeidsreiser som er blitt redusert under pandemien, og årsaken er økt bruk av hjemmekontor. I snitt svarer folk at de vil jobbe én og en halv dag hjemme og tre og en halv dag på kontoret, og Ruter følger nøye med på om dette er endring i vaner som blir permanente.

Selskapet opplyser at de har vurdert nye og mer fleksible billettprodukter under pandemien.

– Den nye appløsningen åpner for å utvikle mer fleksible og personlig tilpassede billettyper, og vi kommer til å starte en test av et nytt konsept rundt nyttår, heter det i pressemeldingen.

Samtidig opplyser selskapet at langt flere enn før reiser uten å ha betalt for seg, og det varsles derfor flere billettkontroller i tiden som kommer.

