Munch passerer 100.000 besøkende i helgen

Allerede før den offisielle åpningen av det nye Munchmuseet, var pågangen etter billetter stor. 15.000 billetter til åpningshelgen var lagt ut, og samtlige ble solgt i løpet av få timer.

Og interessen har ikke kjølnet. Munchmuseet opplyser i en pressemelding at de i løpet av helgen vil ha passert 100.000 besøkende på de tre ukene museet har hatt åpent.

– Interessen for det nye museet er enorm, og det ikke bare målt i antall gjester. Pressedekningen har vært massiv, og over 100 internasjonale medier har rapportert hjem om åpningen, sier Munch-direktør Stein Olav Henrichsen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier han er både stolt og glad over at så mange besøker museet, og sier at han har fått mange gode tilbakemeldinger.

– Munch er en stor investering for Oslo og vi har høye ambisjoner om å lage en møteplass for hele byen, hele landet og hele verden, sier Johansen.

