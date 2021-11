Munch-direktør Henrichsen går av neste år

Stein Olav Henrichsen, som har vært direktør i over 11 år, gir seg når åremålet hans går ut neste høst. Det bekrefter Henrichsen til Aftenposten.

– Jeg vil si at jeg overleverer et museum i verdensklasse. Jeg er veldig stolt over det vi har klart å skape i fellesskap. Vi har løftet fram og revitalisert Edvard Munchs kunstnerskap, sier Henrichsen til avisen.

Oslo kommune har allerede startet jakten på Henrichsens etterfølger. Beate Svenningsen, som er kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdelingen for kultur, sier dette er en ventet og planlagt prosess.

– Det er ikke mulig å sitte lenger enn to åremål, som han har gjort. Så dette er en prosess vi setter i gang for å ha god tid til å finne hans etterfølger, sier Svenningsen.

Henrichsen opplyser at han har fått flere nye jobbtilbud, men at han ikke har bestemt seg for hva han skal gjøre videre.

Nyheten om Henrichsens avgang kommer kun noen uker etter åpningen av det nye museet i Bjørvika i Oslo.

