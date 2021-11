277 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 215 smittede per dag i hovedstaden.

Smittetallene er høyest i Alna bydel. Her er det et smittetrykk på 1.032 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Stovner og Søndre Nordstrand bydel med henholdsvis 924 og 897.

Tallene er lavest i bydelene Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen.

Smitten sprer seg nå i alle aldersgrupper, og andelen smittede under 20 år har falt til 27 prosent de siste to ukene. Til sammen er 3.146 personer registrert smittet i de to siste ukene og 856 er i aldersgruppen null til og med 19 år.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.