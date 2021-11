Rekordmange tyr til kommersielle aktører for helsehjelp: – Mange av pasientene er barn

Koronavirus, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner herjer Norge om dagen. Flere sykehus har slått alarm om sprengt kapasitet, på legevakta i Oslo er det lang ventetid og smekkfulle venterom og mange fastlegekontor er så fulle at folk må vente ukevis på time. Mange fastleger avviser også febersyke pasienter fordi de ikke vil ha potensielle koronasmittede inn i samme venterom som gamle og syke mennesker.

– Det er fortsatt stor pågang, både ved oppmøte på legevaktene og på telefonen til legevakten. Det er mange som henvender seg med luftveisinfeksjoner i alle aldersgrupper. Vi ser blant annet at det er mange barn med RS-virusinfeksjon, sier overlege ved Oslo Legevakt Beate Nilsen til Dagsavisen.

– Vi har ingen statistikk, men tilbakemeldingene jeg har fått fra de jeg har vært i kontakt med tilsier at dette er en mer travel tid for fastlegene enn vanlig. Det er også mer enn normalt i forhold til hva man forventer om høsten. Det skyldes i stor grad økt antall luftveisinfeksjoner, koronasmittede og fraværsattester, sier leder for Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev.

Resultatet av dette er at rekordmange syke eller foreldre til syke barn nå må ty til kommersielle aktører for helsehjelp. Hos Kry, en app-basert digital legetjeneste, har de opplevd så mye som 535 prosent vekst i antallet henvendelser knytta til feber- og forkjølelsessymptomer i høst sammenlignet med i fjor høst. I fjor var samfunnet nedstengt og folk hadde få nærkontakter som kunne smitte, men også sammenlignet med 2019 er det fortsatt en kraftig økning på 182 prosent.

Todelt helsevesen

Også Dr. Dropin, et annet kommersielt alternativ til fastlege og legevakt, melder om økt pågang av pasienter i høst sammenlignet med tidligere år.

– Vi ser en stor pågang av pasienter i klinikkene våre. Flere dager i uken blir timebøkene fylt helt opp, men vi har normalt kapasitet til å ta unna etterspørselen samme dag. En betydelig andel av pasientene har plager fra luftveiene. Vi ser pasienter med alt fra forkjølelse til covid-19 og lungebetennelse. Mange av pasienten er barn, skriver daglig leder i Dr. Dropin, en annen kommersiell kjede av legekontorer, i en e-post til Dagsavisen.

Han ønsker ikke gå ut med konkrete tall, men sier de ser en klar økende pågang sammenlignet med tidligere år.

Daglig leder for Kry, Benedicte Grytte Dahl, tror det er flere årsaker til at flere kommer til dem når de trenger helsehjelp nå enn tidligere. En ting er at det er mer smitte og sykdom i samfunnet generelt, men også at flere har blitt vant til digitale løsninger under pandemien. Enkelte kvier seg nok også for å oppsøke trange venterom med andre syke midt i en pandemi.

Og ikke minst at de kan tilby rask hjelp samtidig som det offentlige helsevesenet er sterkt presset.

– BT skriver torsdag at det ikke er noen ledige plasser igjen hos fastleger i Bergen. Dersom fastlegen din har lange ventetider har du ingen mulighet til å bytte og da sitter du i saksa. Og dersom du er redd for å dra på legevakta på grunn av smitte ender man opp mellom to stoler, og må finne andre løsninger. Da er det mange som finner oss, sier Dahl.

Særlig mange barneforeldre er blant dem som nå tyr til private og kommersielle helsetilbydere mens kapasiteten i det offentlige helsevesenet er sprengt. (Gorm Kallestad/NTB)

Hun sier det er særlig mange småbarnsforeldre med syke barn som bruker Kry, men også mange med privat helseforsikring.

– Det er synd at det skal være sånn at de som kan betale for det får den helsehjelpen de trenger, mens de som ikke kan betale må vente eller dra på legevakta, der det er mange med forkjølelse eller kanskje korona og man risikerer å bli smittet. Vi kan diskutere hvor den veien fører, om det skaper et todelt helsesystem, men vi har veldig lyst til å være med å bidra inn i den offentlige helsetjenesten, sier Dahl.

Fraværsgrensa

Med det mener hun at situasjonen nå illustrerer at det offentlige helsevesenet i større grad må kjøpe tjenester av det private for å øke kapasiteten.

Klev i Allmennlegeforeningen, som er grenen av Legeforeningen for fastlegene, peker på sin side på at Norge står i en fastlegekrise med for få fastleger. Det skaper press videre i systemet. En annen ting som fyller opp timelistene til fastlegene er at fraværsgrensa på 10 prosent fravær i den videregående skolen gjør at fastlegene ringes ned av fortvilte tenåringer som må få fraværsattester fra lege.

Fraværsgrensa ble satt midlertidig på vent av regjeringen torsdag denne uka, men fram til da ble fastlegekontorene i stor grad fylt opp av skoleelever med ønske om sykemelding.

– Når trykket øker på fastlegekontorene og de ikke klarer å ta inn alle, så øker også presset på legevakta. Og når presset er stort der kan det føre til at flere blir henvist videre grunnet blant annet manglende kapasitet til observasjon på legevakt. Å ha nok fastleger med tilstrekkelig kapasitet gjør at du også reduserer belastningen i andre deler av helsetjenesten. Det haster derfor med kraftfulle tiltak for å få løst fastlegekrisen, sier han.

