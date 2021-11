Oslo vil ikke frata elsparkesykkelaktører utleietillatelsen

Oslo kommune opplyser til NRK at de er fornøyd med svarene fra utleierne.

Selskapene hadde frist til sist søndag med å bevise at de følger de nye reglene om et maksimalt antall på 667 elsparkesykler i drift.

Det var i slutten av oktober at Aftenposten skrev at Bymiljøetaten etter å ha overvåket antall elsparkesykler, kom fram til at flere utleiere hadde flere sparkesykler i drift enn de har lov til. Derfor sendte de ut et brev til Ryde, Sharebike, Bydue, Tier og Voi der utleierne ble bedt om å forklare seg.

I ytterste konsekvens kunne selskapene ha blitt fratatt utleietillatelsen.

Aktørene selv hevdet at kommunens systemer telte feil. Bymiljøetaten mente på sin side at om antallet ikke stemmer, er dette aktørenes egen feil ettersom etaten har benyttet aktørenes egne trafikkdata.

