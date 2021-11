235 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 211 smittede per dag i hovedstaden.

Smittetallene er høyest i Alna bydel. Her er det et smittetrykk på 1.024 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Stovner og Søndre Nordstrand bydel med henholdsvis 897 og 866.

Tallene er lavest i bydelene på vestkanten, samt Grünerløkka og Sagene.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 1.534 koronasmittede i Norge. Det er 538 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.222 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 831.

Torsdag var 171 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fire flere enn dagen før.

40 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 19 på respirator. Det er tre flere på intensiv og to flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Til sammen er nå 920 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

