318 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 184 smittede per dag i Oslo.

Smittetallene er høyest i Alna bydel. Her er det et smittetrykk på 968 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Stovner og Søndre Nordstrand bydel med henholdsvis 804 og 754.

[ Ullevål sykehus: – Noen må kanskje akseptere at en planlagt operasjon blir utsatt noen uker ]

Tallene er lavest i bydelene St. Hanshaugen, Grünerløkka og Nordre Aker.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Til sammen er 57.166 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 1.626 koronasmittede i Norge. Det er 482 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste tallet på en enkelt dag siden 6. september da det ble registrert 1.783 nye smittede.

[ Kommentar: Det er ikke rart at vi har et todelt helsevesen i Norge ]

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.098 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 721.

Tirsdag var 163 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem færre enn dagen før.

Saken fortsetter under videoen

38 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant dem er 20 på respirator. Det er seks flere på intensiv og seks flere på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen