Her vil de ha regnbuegate i Oslo

22. april i fjor behandlet bystyret forslaget om en regnbueplass i Oslo. Forslaget ble vedtatt - men arbeidet med en regnbueplass har foreløpig uteblitt.

I handlingsplanen som bystyret sendte til byrådet i april i fjor, står det følgende:

«Oslo kommune skal arbeide for å finne et sted i Oslo sentrum som kan få navnet «Regnbueplassen».

Det er nå ett år og seks måneder siden. Og siden den gang har det ikke skjedd noe som helst. Det reagerer Oslo Høyres Hassan Nawaz og MDGs Rauand Ismail på, som nå tar til orde for å få i gang arbeidet med en regnbueplass i Oslo. Eller rettere sagt; en regnbuegate.

Regnbuegate

Oslo Høyre og MDG er nemlig enige om å fremme et forslag om at Regnbueplassen kan legges til Rosenkrantz’ Gate, som lener seg fra Tinghuset i ene enden, til Karl Johans gate i andre.

– Byrådet ber Oslo kommune finne et egnet sted for en regnbueplass. Jeg håper byrådet i vedtaket også kan åpne opp for å etablere en egen gate som får frem mangfoldet i hovedstaden. Hovedbudskapet her er uansett at man ikke har landet noe konkret enda, og det har gått et og et halvt år siden vi ble enige om å finne et egnet sted, sier Nawaz til Dagsavisen.

Da forslaget ble fremmet i fjor sa Oslo Aps Jon Reidar Øyan at det er viktig at plassen blir lagt til et synlig sted i Oslo sentrum. Gjerne som en del av et eksiterende sted, som Jernbanetorget, Egertorget eller Spikersuppa.

Nawaz er enig, og det er nettopp derfor forslaget om en regnbuegate er fremmet.

– I mange år har Rosenkrantz’ Gate vært en av de mest regnbuefargede gatene i Oslo. London Pub er åpen 365 dager i året og har vært det helt siden 1979. Spikersuppa ligger rett ved, hvor Pridepark arrangeres hvert år. Pride-paraden har pleid å gå gjennom denne gaten, og det skeive utestedet Elsker ligger også rett rundt hjørnet. Man hedrer de som har gått for like rettigheter ved å plassere regnbuegaten her.

Hassan Nawaz & Rauand Ismail Rett rundt hjørnet fra Rosenkrantz' Gate er det allerede satt opp regnbue-sykkelstativ. (Tobias Mandt)

–Ingen enkel sak

MDGs Ismail håper også at arbeidet med en regnbueplass snart kan begynne, men synes det er viktigere at det blir gjort ordentlig enn raskt.

– Å finne en plass som både kan omdøpes, som har en historisk tilknytning til eller betydning for LHBT+-bevegelsen, og som kan fylles med kultur og feiring er ingen enkel sak, og jeg synes det er viktigere at dette blir ordentlig bra, enn at det går fort. Men jeg håper og tror at vi kan finne et sted som kan åpnes til Skeivt Kulturår i 2022.

Skeivt kulturår feires neste år, 50 år etter at homofili ble avkriminalisert i Norge. Det arrangeres av Skeivt arkiv, sammen med Nasjonalmuseet og Nasjonalbiblioteket.

– Neste år skal vi markere og feire at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge, med Skeivt kulturår. Målet vårt bør være å åpne Oslos første regnbueplass i forbindelse med denne markeringen. Det vil gi byen et fortjent sted for å hylle mangfold og skeiv kultur, sier Ismail.





