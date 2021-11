23 RS-syke barn innlagt på Ullevål. Nå ruster sykehuset seg for influensasesongen

– Den økte pågangen vi har sett særlig på A-hus, men også hos oss, skyldes ikke ulykker og kirurgiske behandlinger, men infeksjonssykdommer som RS-virus, korona og andre alvorlige luftveisinfeksjoner. Og snart kommer influensabølgen også, den pleier å komme rundt juletider, så vi vet at det kommer mer, sier pressevakt ved Oslo universitetssykehus (OUS) Anders Bayer til Dagsavisen.

Gjenåpningen av samfunnet har ikke bare ført med seg at koronasmitten er i ferd med å øke igjen. Økt smitte av andre typer virus har ført til et voldsomt press på helsevesenet landet over. Mandag skrev VG at A-hus i Lørenskog var nødt til å bruke en ambulansehall som et utvidet akuttmottak for luftveisinfeksjoner, og ansatte og tillitsvalgte slo alarm om sprengt kapasitet.

Samtidig melder FHI om pressede barneavdelinger på sykehus landet rundt som følge av RS-viruset, som i særlig grad rammer små barn. Andelen positive prøver for RS-virus har mer enn doblet seg i løpet av to uker, fra 8 prosent i uke 40 til 17 prosent (1.199 påvisninger) i uke 42, melder NTB.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

– Ligget i kortene

I forrige uke sendte også legevakta i Oslo ut pressemelding om sprengt kapasitet og lange køer. Bayer ved OUS er tydelig på at de er langt unna katastrofenivået de har på A-hus, og sier de har vært forberedt på at smitten kom til å øke utover høsten og vinteren.

– Per i går var det 23 barn innlagt med RS-virus hos oss. Det er mange, men vi har visst at dette ville komme gjennom rapporter fra andre land. Dessuten, på grunn av nedstengning av samfunnet i fjor, på grunn av koronatiltakene, er det en hel generasjon små barn som ikke er blitt eksponert for dette viruset på vanlig måte, og det har ligget i kortene at når samfunnet åpnet igjen ville flere barn bli så syke at de trenger sykehusinnleggelse. Det er ikke en katastrofe, men et varslet scenario vi har vært forberedt på slik at vi har kunnet øke kapasiteten i tide, sier Bayer.

– Hvor langt unna er dere å måtte slå alarm?

– Ingen vet hvor mange vi får inn i morgen eller neste uke. Sykehuset følger med på tallene, og vi har dyktige fagfolk som følger med på dette fra dag til dag, slik at vi kan iverksette tiltak for å håndtere flere innleggelser. Vi er vant til dette og har gode rutiner, men det vil kunne få konsekvenser for planlagte aktiviteter hvis nivåene øker. Noen må kanskje akseptere at en planlagt operasjon blir utsatt noen uker. Det er aldri hyggelig, men det er ikke livstruende. For oss er det viktig å frigjøre intensivkapasitet til for eksempel akutt syke koronapasienter, slik vi har måttet gjøre flere ganger under koronapandemien, sier Bayer.

[ 168 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus – 47 flere enn fredag ]

Når kommer influensaen?

Sykehusene forbereder seg nå altså på en voldsom influensasesong på toppen av koronavirus, RS-virus og andre luftveisinfeksjoner. Akkurat hvordan influensasesongen vil bli er fortsatt vanskelig å spå, sier lege ved avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet Trine Hessevik Paulsen til Dagsavisen.

– Sesongens utbrudd av influensa har ikke begynt i Norge. Inntil videre har det denne sesongen (siden uke 40) vært svært få påvisninger av influensavirus, og langt færre enn hva som er vanlig for dette tidspunktet på året. Også i Europa er det færre påvisninger enn normalt for denne tiden, på tross av høyere testaktivitet enn normalt, sier Hessevik Paulsen, og legger til:

– Mye er usikkert om hvordan vinterens influensautbrudd vil utspille seg, men per nå ser det ikke ut til at vi trenger å frykte et tidlig influensautbrudd som kommer på toppen av utbruddet med RS-virus. Hvor stort omfanget av influensa vil være i Norge på nyåret er vanskeligere å spå, og vil blant annet avhenge av mengden sirkulerende influensa i de landene Norge mottar reisende fra.