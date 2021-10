Alle ansatte i Osloskolene får tilbud om gratis influensavaksine

– Når vi vet at Osloelevene har vært hardest rammet av pandemien, er det viktig at vi gjør alt vi kan for at dette skoleåret skal bli normalt. Derfor tilbyr vi nå vaksine til alle som jobber på skolene, sier direktør i Osloskolen Marte Gerhardsen.

Takket være koronatiltakene i fjor var det historisk lav influensasmitte forrige sesong. Det betyr at det er lite, om noe, beskyttelse i befolkningen når årets influensasmitte kommer for fullt.

Byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll sier de har fått tilbakemeldinger om at symptomer og sykdom blant ansatte i skole og barnehage har gitt driftsutfordringer.

– Jeg er glad for at vi kan gi denne støtten til skoleansatte. Vi har også oppfordret bydelene til å tilby influensavaksine til ansatte i både kommunale og private barnehager, sier byråden.

