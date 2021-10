I neste års statsbudsjett setter regjeringen av åtte millioner kroner for å bekjempe gjengkriminalitet. De setter også av tre millioner kroner for å få eks-gjengmedlemmer på rett kjøl i samfunnet, og de foreslår å bevilge 168,9 millioner kroner til områdesatsinger i Oslo.

Reagerte

Noe som fikk Jan Bøhler (Sp) til å reagere.

– Regjeringens innsats mot barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet er minimal og den tynneste de har kommet med. De gjør en stor feil i seg selv når de slår disse tingene sammen i en sekk, skrev han i en SMS til Dagsavisen tirsdag.

Byråd Rina Mariann Hansen har lite til over for Bøhlers løsninger

– Jeg reagerer på at Bøhler nok en gang fremstår som en som kan politiets jobb bedre enn de selv kan, sier Rina Mariann Hansen til Dagsavisen.





– En nasjonal gjengenhet sånn Bøhler har framstilt det, betyr en sentralisering av politiets ressurser på dette området. I dag er dette ute i politidistriktene og tett kobla også til resten av politiets arbeid. Vi i Oslo kommune samarbeider med politiet og ser hvordan de effektivt og målrettet jobber mot kriminelle gjenger, sier hun.

Les Jan Bøhlers tilsvar lenger ned i saken.

[ Bøhler om regjeringens gjengtiltak: - Jeg er ganske frustrert ]

Feil oppskrift

Hun mener at Bøhlers oppskrift er feil.

– Det som er viktig for oss, er at det arbeidet foregår i distriktene som er tett på problemene og ikke sentraliseres, slik Bøhler ønsker, sier hun.

– For meg fremstår dette som en siste krampetrekning fra Jan Bøhler. Det han tar til orde for, er å flytte arbeidet mot gjengkriminalitet ut av politidistriktene. Noe jeg i likhet med politiet synes er en fryktelig dårlig idé, sier hun.

Byråden er opptatt at dette ikke skal være et innlegg i diskusjonene om drapet på Mortensrud for litt over en uke siden, hvor en 20 år gammel mann ble skutt og senere døde av skadene.

– Vi vet ennå ikke bakgrunnen for hva som skjedde, og jeg vil ikke bidra til spekulasjoner, sier hun.

Snakker ofte med politiet

Jan Bøhler er ikke enig i Rina Mariann Hansens fremstilling av saken.

Norge må styrke sin innsats mot organisert kriminalitet både i det enkelte politidistrikt og på tvers av landegrenser og politidistrikter. — Jan Bøhler, Sp

– Jeg snakker mye og ofte med mange i politiet som ønsker en bedre innsats mot organisert kriminalitet og kriminelle gjenger, som kynisk utnytter unge og leverer narkotika og våpen. De sterkeste gjengene inngår i internasjonale kriminelle nettverk som opererer på tvers av landegrenser og politidistrikter. Politiet selv har beskrevet dette i sin trusselvurdering fra mars i år. For eksempel har albansk mafia forgreininger i Norge og Oslo. De bruker avansert kryptert kommunikasjon som det er Kripos som har ressursene til å avdekke. Derfor vil vi ha en nasjonal gjengenhet hos Kripos som kan jobbe nasjonalt og internasjonalt med å stoppe den organiserte kriminaliteten og gjengene, skriver han i en e-post til Dagsavisen.

Jan Bøhler (Sp). (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Samtidig vil vi styrke innsatsen i det enkelte politidistrikt. Dette står ikke i motsetning til hverandre, tvert imot vil det bety at Oslo og andre politidistrikter får mer etterretning og kunnskap å bygge den lokale innsatsen på, skriver Bøhler.

Han mener at byråd Hansen støtter seg ensidig og ukritisk på politiledelsen i Oslo sin versjon om at vi vil ta ressurser fra dem, mens det er det motsatte som er tilfelle. – Norge må styrke sin innsats mot organisert kriminalitet både i det enkelte politidistrikt og på tvers av landegrenser og politidistrikter. Hvis vi ikke gjør det, vil gjengene få altfor fritt spillerom. Å bekjempe gjenger med internasjonale nettverk, krever noe helt annet enn å forebygge blant barn og unge, sier han.