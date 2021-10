Oslo-etat får kritikk i ny rapport – igjen

Lovbrudd, internt spill, urealistisk budsjett og dårlig styring er blant de kritikkverdige punktene som blir løftet fram i rapporten, melder NRK.

Den slår fast at disse problemene i etaten blant annet fører til brudd på arbeidsmiljøloven.

Det har skjedd før: Høsten 2019 avslørte NRK omfattende brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune gjennom flere år.

Velferdsetaten jobber blant annet med tiltak for rusmisbrukere, boliger for grupper med særlige behov og tiltak for å skape et trygt miljø i Oslo sentrum.

Det var direktør Guri Bergo i Velferdsetaten som bestilte gjennomgangen av etaten. Hun innrømmer at det må tas grep, og lover en bedring innen et par års tid.

– Den største utfordringen blir endring. Vi må slutte å jobbe slik vi har gjort og finne nye måter å gjøre ting på. Og det er alltid ubehagelig, sier Berg til kanalen.

