Mortensrud-skole oppretter krisetelefon etter skyteepisode

– Dette kommer til å være på agendaen for alle ansatte som kommer tilbake fra høstferie neste uke, sier rektor Trond Nilsen til Aftenposten.

Torsdager er det åpen skole for elevene, og dette varer til klokka 21.

[ Politiet: Svært kritisk for skuddoffer på Mortensrud ]

– Vi vet ikke om disse barna har gått hjem med en gang eller om de har vært ute lenger. Og i og med at det var høstferie, så er det stor sannsynlighet for at noen av dem kanskje har hengt rundt etter skolen var ferdig, sier Nilsen, som frykter elever kan ha vært vitne til skytingen.

Han forteller at ingen elever ved skoler har vært involvert i hendelsen.

Ved hjelp av utdanningsetaten i Oslo skal skolen stille med kriseteam til skolen mandag gjenåpnes etter høstferien.

En 20-årig mann ble skutt og svært kritisk skadd utenfor skolen torsdag kveld. Politiet omtaler episoden som en veldig alvorlig sak. Ingen er foreløpig pågrepet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen