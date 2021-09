Rikslønnsnemnda ga ikke mer til Unio i Oslo

Forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen, sier i en pressemelding at hun er skuffet over kjennelsen, men samtidig ikke overrasket.

– Vi så det samme da nemnda behandlet oppgjøret for KS i forrige uke. Heller ikke der nådde man fram. Erfaringsmessig er det dessverre lite å hente når et oppgjør først havner hos nemnda, sier forhandlingslederen.

[ Unio går til arbeidsretten etter «uhørt» kjennelse fra Rikslønnsnemnda ]

Streiken i Oslo kommune startet 28. mai og omfattet blant annet fagorganiserte i Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Forskerforbundet.

7. juni ble streiken avsluttet med tvungen lønnsnemnd fordi liv og helse ifølge Arbeids- og sosialdepartementet sto i fare da det var for få sykepleiere på jobb i hjemmetjenesten i Nordre Aker bydel.

Saken fortsetter under videoen

Rikslønnsnemnda har nå fastsatt lønnstilleggene for Unios grupper i Oslo kommune, samt sluttført resultatet i årets mellomoppgjør.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her