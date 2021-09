Oslos byrådsleder etter festhelg: – Vel fortjent

– Jeg sa litt fleipete at man måtte legge Oslo for sine føtter, og jeg så jo at det var flere som krabba rundt og la Oslo for sine føtter. Stort sett er det alltid noen som tar den litt langt og det var veldig mye festing. Nå skal ikke jeg provosere noen ved å si dette, men det er jo vel fortjent, jeg synes det, sier Raymond Johansen (Ap) til Avisa Oslo.

Lørdag var det fullt og lange køer på mange av Oslos utesteder, etter at koronarestriksjonene ble fjernet klokken 16.

Johansen var selv blant dem som oppfordret oslofolk til å ta utelivet i bruk i helgen, etter at regjeringen offentliggjorde gjenåpningen på en pressekonferanse fredag.

På spørsmål fra Avisa Oslo om han er bekymret for smittetallene den kommende uken, svarer Johansen:

– Pandemien er ikke over, men det er ikke så mange som blir syke, og samtidig som vi vaksinerer så mange som vi gjør nå så er jeg fornøyd og rimelig selvsikker på at dette skal gå bra.

