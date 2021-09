Passasjersvikt kan gi rutekutt for Ruter

Det var knapt folk på jernbanen i Oslo våren 2020. Her er Jernbanetorget stasjon fotografert like før 8.30 en mandag morgen. Trafikken har ikke tatt seg opp igjen til gammelt nivå ettersom smittetrykket har lettet, og byrådet sier det kan komme til å bli rutekutt for Ruter. (Vidar Ruud/NTB)